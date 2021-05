Dode in Doorniksestraat is 23-jarige vrouw, man (41) opgepakt

Gert-Jan zat in team Noorwegen tijdens Songfestival: ‘Het was kicken’

De glitterpakjes hangen weer in de kast en de Songfestivaldeelnemers zitten middenin het zwarte gat. En dat geldt ook voor alle vrijwilligers van het festival, zoals Gert-Jan Aleman. Hij begeleidde de delegatie van Noorwegen. ‘Het was kicken’, zegt Gert-Jan in het radioprogramma Haags Bakkie.

Voor Gert-Jan was het een hele ervaring op het Songfestival in Rotterdam. ‘Van jongs af aan ben ik al fan van het Eurovisie Songfestival. Dat je er dan rondloopt en dat je er onderdeel van bent, dat is gewoon mind blowing.‘

Normaal gesproken werkt Gert-Jan als ambtenaar bij de gemeente Den Haag, nu liep hij tussen de artiesten op het festival. Voor Tix (van Noorwegen) regelde hij van alles. ‘Peter en ik hebben heel veel betekent voor de delegatie. Zo dichtbij een artiest zijn en hem helpen bij het beter maken van zijn act, dat vond ik heel gaaf.’

Backstage

Het was spectaculair om alles van dichtbij mee te maken. ‘Je ziet wat voor operatie het is, hoeveel lampen er hangen, hoe fantastisch de presentatoren het deden. Nikkie (de Jager red.) vond ik er echt bovenuit stijgen. Hoe ze dat deed, terwijl ze weinig tot geen ervaring had.’

Ook backstage was het geweldig, vertelt Gert-Jan. Zoals bij de vele repetities: ‘Heel gaaf als je dan de artiesten weg zag gaan onder luid applaus om ze succes te wensen’. Door alle repetities en shows zag Gert-Jan de artiesten wel zes of zeven keer optreden. ‘Sommige hadden een fantastisch repetitie en deden het bagger in de live-uitzending en vice versa. En sommigen zag je boven zichzelf uit stijgen. Heel mooi om te zien.’ Zo deed de inzending van Engeland het veel beter tijdens de repetities. Dat Engeland dan nul punten kreeg was ‘vreselijk’, vertelt Gert-Jan. ‘Dat is heel jammer, want die jongen was zo aardig tegen ons allemaal.’

Tix

Ook Noorwegen scoorde niet heel goed. Het land werd achttiende met 75 punten. Italië won het Songfestival met 524 punten. Ondanks de achttiende plek is Gert-Jan trots op Tix. ‘Ik ben trots op wat hij heeft neergezet en er trots op dat Europa zijn boodschap heeft gehoord.’

Volgens Gert-Jan had Tix tijdens de finale zijn beste optreden van de week. ‘Er was nog wel eens wat met de dansers die niet synchroon van het blok afsprongen of Tix die in het begin niet helemaal lekker ging. Of zn zonnebril vergeten. Dit was gewoon fireworks.’ Toen Gert-Jan het optreden nog eens terug keek op YouTube, hield hij het niet droog. ‘Het was een prachtig optreden maar het is niet gewaardeerd.’

Tix dankt zijn naam aan zijn tics door het syndroom Gilles de la Tourette. Vroeger werd hij daar veel mee gepest. Tegen Gert-Jan vertelde de zanger: ‘Tuurlijk wil ik het Songfestival winnen, dat wil iedereen, daarvoor ben ik hier ook. Maar als ik in mijn mail zie dat twee mensen hierdoor geholpen zijn, dan ben ik een heel rijk mens. Als ik dat voorbeeld kan zijn, heel graag. Daar word ik heel gelukkig van.’

Finale

Tijdens de finale zat Gert-Jan in de zaal. ‘Ik had alle shows vooraf al gezien, maar dan zit je daar en dan zie je het hele plaatje.’ Gert-Jan was het meest onder de indruk was de wissel tussen de optredens. ‘Tussen elke act wordt het podium in veertig seconden leeg geveegd en weer opgetuigd. Twintig man komen het podium op om af te breken en twintig anderen om weer op te bouwen en dat allemaal in veertig seconden. Dat was speciaal om te zien.’

Toen het team van Tix naar huis ging kregen de vrijwillige begeleiders een cadeautje. Volgend jaar mogen ze naar de nationale finale in Noorwegen. ‘We worden ingevlogen om te kijken welke act in 2022 naar Italië gaat voor Noorwegen.’

Wie moeten wij sturen volgend jaar?

Gert-Jan pleit voor Davina Michelle. Zij trad dinsdag op tijdens de eerste halve finale. ‘Iedereen was helemaal lyrisch. We zijn een beetje dom als we dat niet doorpakken.’

Zelf heeft Gert-Jan een voorkeur voor een mooi kwetsbaar nummer van Leonie Meijer, zij deed in 2010 mee aan The Voice of Holland. ‘Hij heeft een heel specifiek mooi stemgeluid en kan prachtige liedjes schrijven en die heel klein houden.’ Daarbij verwacht Gert-Jan dat er volgend jaar weer een rustig nummer zal winnen. De afgelopen jaren wisselde het ook af, van kwetsbaar nar up tempo en weer kwetsbaar. ‘Als je die lijn doortrekt komt er volgend jaar weer een kwetsbaar nummer dat gaat winnen.’