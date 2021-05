Messen, zwaarden, boksbeugels en bijlen: 669 wapens ingeleverd bij de politie

Tijdens de wapeninleveractie #DropIt zijn afgelopen week 669 wapens ingeleverd bij politiebureaus in Den Haag. Het gaat om steekwapens, zoals messen, zwaarden en kapmessen maar ook tasers, pepperspray, boksbeugels, hamers en bijlen werden in de gele containers gegooid. Daarnaast zijn er dertig echte vuurwapens en nep-vuurwapens in beslag genomen.

Tijdens de actie konden mensen zelf hun wapen inleveren zonder dat ze daarvoor straf zouden krijgen. Met de inleveractie wil de politie zoveel mogelijk wapens van straat halen en vooral jongeren laten weten dat het niet normaal is om met een wapen op straat te lopen.

Gele container

Steek- en slagwapens konden op de politiebureaus in een gele container worden gedumpt. Voor vuurwapens en munitie moesten mensen een afspraak maken, waarna de politie het wapen thuis kwam ophalen. Er wordt nog wel onderzocht of die wapens betrokken zijn geweest bij strafbare feiten zoals een schietpartij. Alle wapens worden vernietigd.

De politiechef Paul van Musscher is tevreden: ‘De opbrengst van de wapeninleveractie is een fantastisch resultaat. Ieder wapen dat we van straat halen, verkleint de kans op een geweldsincident. En wij hopen dat we met deze actie en met de aandacht ervoor in de media en op social media ook hebben kunnen bijdragen aan meer bewustwording onder jongeren. Want uiteindelijk moeten jongeren gaan inzien dat het niet normaal is om met een wapen de straat op te gaan’.

