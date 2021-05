Gert-Jan zat in team Noorwegen tijdens Songfestival: ‘Het was kicken’

Moskee ligt vol spullen voor slachtoffers brand: ‘Trots op al die mensen die hebben gedoneerd’

Tassen vol kleding, speelgoed en andere spullen zijn afgelopen weekend naar de as-Soennah moskee gebracht voor de slachtoffers van de brand in de Wouwermanstraat. Bij de brand raakten bewoners van veertig huizen dakloos. ‘Mensen stonden letterlijk in hun hemd, met helemaal niks meer’, vertelt Alex Bergman van bewonersorganisatie De Paraplu.

Daarom deed de organisatie donderdagavond een oproep voor het doneren van spullen. Dat ging zo hard dat de actie zaterdagmiddag werd stopgezet. De moskee ligt inmiddels vol met kleding, speelgoed en andere spullen. ‘Dit kunnen we niet meer bergen. Er is massaal gehoor aan gegeven, daar zijn we heel erg blij mee. Ik ben trots op al die mensen die hebben gedoneerd.’

Wat nu nog hard nodig is, is geld en extra vrijwilligers om alles te verwerken. Zo’n veertig, vijftig man is nu bezig alles te sorteren qua kleding. Straks wordt het een soort winkel waar slachtoffers kleren kunnen uitkiezen’, legt Alex uit. Wie tijd heeft om te helpen is van harte welkom. ‘Handjes hebben we nodig.’

Geld ook hard nodig

Wat ze ook nodig hebben, is geld. Want met alleen meubels en kleding zijn de mensen er nog niet. ‘Albert Heijn wil voedselpakketten bij elkaar brengen’, vertelt Alex. Daarnaast kunnen mensen geld doneren op de rekening van De Paraplu.

‘Een aantal gezinnen was niet verzekerd, daar kunnen we weinig aan doen, maar als die mensen straks weer hun spulletjes hebben, dan ben je nog niet klaar. We zitten mu op 24.000 euro, maar dat is bij lange na niet genoeg.’

De slachtoffers worden nu nog opgevangen in hotels. Daar mogen ze nog een paar dagen blijven maar ze moeten er op een gegeven moment uit. ‘Er wordt nu naarstig gezocht naar woningen voor deze mensen.’

