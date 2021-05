Snorfietser overleden na aanrijding met vrachtwagen op Stadhouderslaan

Bij een ongeluk op de Stadhouderslaan is dinsdagmiddag een snorfietser overleden. Het slachtoffer kwam in botsing met een vrachtwagen, laat de politie weten. Hoe het ongeluk precies is gebeurd wordt nog onderzocht.

Op straat staat een grote witte tent en er is veel politie aanwezig. Over de identiteit van het slachtoffer kon de politie nog niets zeggen, eerst wordt de familie ingelicht.

De Stadhouderslaan is ter hoogte van de Groot Hertoginnelaan afgesloten. Tram 16 richting Wateringen rijdt tijdelijk om.

Tram 16 richting Wateringen rijdt om op last van de politie op de Groot Hertoginnelaan. — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) May 25, 2021

Foto: Regio15