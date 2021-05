Vermoorde vrouw (23) speelde bij rugbyclub HRC

De vrouw (23) die afgelopen weekend dood werd gevonden op de Doorniksestraat in Den Haag is een rugbyspeelster van de Haagsche Rugby Club (HRC). Dat zegt een functionaris van HRC tegen mediapartner Omroep West.

Het lichaam van de vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag gevonden, vlak bij de Scheveningse gevangenis. De politie deed zondag urenlang onderzoek. Een groot rechercheteam doet onder leiding van de officier van justitie onderzoek naar het overlijden van de vrouw. De politie zegt uit te gaan van een misdrijf. Een 41-jarige man werd maandag aangehouden.

De 23-jarige vrouw speelde voor HRC Ladies Xtreme van de Haagse rugbyvereniging. ‘Dit hoop je niet meer dan één keer in je leven mee te maken. En de meesten in dit team maken het nu voor de tweede keer mee’, vertelt de functionaris. In 2012 werd de 15-jarige Ximena Pieterse, die ook speelde voor HRC, doodgestoken in Den Haag.

Aanhouding op Treilerweg

Maandag werd een man aangehouden op de Scheveningse Treilerweg. Een arrestatieteam van de politie viel een huis en een naastgelegen pand van een afvalverwerker binnen. Daarbij werd een man gearresteerd.

Na zijn aanhouding werd de verdachte naar buiten gebracht in een witte overal, waarschijnlijk om eventuele sporen veilig te stellen. Ook werden een scooter en een afvalwagen in beslag genomen. De politie kon niet bevestigen of deze aanhouding iets te maken heeft met de overleden vrouw op Doorniksestraat in Den Haag. ‘Ik kan er niets over zeggen vanwege het onderzoek’, zegt de woordvoerder.