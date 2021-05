Brullende T-Rex en razendsnelle Velociraptor in grote dino expo in World Forum

Beloning voor netjes parkeren deelscooter Check

De een zweert erbij, de ander vindt het geen gezicht op straat: de deelscooter. Om iets te doen tegen die kriskras geparkeerde scooters gaat Check scooterrijders belonen voor netjes parkeren. ‘Met deze aanmoediging loont het voor gebruikers om na te denken over hun parkeergedrag en de scooter netjes achter te laten’, aldus de scooteraanbieder.

Het werkt als volgt: Iedere gebruiker beoordeelt hoe de scooter door de vorige gebruiker is achtergelaten. Bij een positieve beoordeling ontvangt de gebruiker een Coin. Bij tien Coins krijg je een gratis rit.

Wie in een bepaalde periode drie keer een negatieve beoordeling krijgt voor het asociaal parkeren van zijn scooter, wordt tijdelijk geblokkeerd. ‘Op die manier stimuleert Check haar gebruikers om op een verantwoorde manier om te gaan met de publieke ruimte en de uiteindelijke missie van Check: het leefbaarder maken van steden’, aldus Check.

Vaker de auto laten staan

Niet alleen netjes parkeren, ook het gebruik van de scooter zelf levert punten op. Bijvoorbeeld door het maken van een rit langer dan tien minuten. ‘Onderzoek door de gemeente Rotterdam wijst uit dat 23 procent van de deelscooterritten in 2020 een autorit verving. Hierdoor wil Check haar gebruikers stimuleren om nog vaker de auto te laten staan.’

‘Ons doel is om de makkelijkste weg door de stad aan te bieden. Niet alleen voor gebruikers van onze dienst maar voor álle inwoners van de stad. We bieden pas echt een duurzame oplossing als we met onze gebruikers extra oog hebben voor de schaarse publieke ruimte. We willen probleemloos integreren in steden en zien deze beloning als een investering in de toekomst’, zegt Paul van Merrienboer, medeoprichter van Check.

