Brullende T-Rex en razendsnelle Velociraptor in grote dino expo in World Forum

Wie dol is op dinosaurussen kan deze zomer zijn hard ophalen in het World Forum. De grootste reizende dino expo van Europa komt naar de stad. In juli en augustus zijn de levensgrote en bewegende dinosaurussen te zien tijdens World of Dinos.

Van brullende T-Rex tot de razendsnelle bewegende Velociraptor. Bezoekers komen oog in oog te staan met dinosaurussen op ware grootte. Alle dino’s bewegen en maken geluid.

Foto’s: Hillenaar Events

Verspreid over 10.000 vierkante meter is World of Dinos verdeeld in verschillende werelddelen. De opbouw van de tentoonstelling duurt dan ook tien dagen. ‘Dertig technici transformeren het World Forum naar een waar Jurassic Park’, schrijft de organisatie.

Naast dat je dino’s kan bekijken zijn er speurtochten, een bioscoop met documentaires en kunnen bezoekers een ritje maken op een dino. En kinderen kunnen op zoek naar naar fossielen.

De expo is te zien van 10 juli tot en met 29 augustus. Kaarten kosten 21,50 euro (12 jaar en ouder) en 19,50 (onder de 11 en 65-plussers)