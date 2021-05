Brullende T-Rex en razendsnelle Velociraptor in grote dino expo in World Forum

‘Opknapper’ te koop voor twee ton: klimop door het dak, golfplaten en nauwelijks ramen

Meer in

‘Laat je fantasie de vrije loop en creëer je eigen hippe stadsappartement van 74m2’, staat er in de Funda-advertentie. Op de Beeklaan staat een soort grote schuur te koop voor bijna twee ton (199.999 euro). Alles, maar dan ook alles, moet worden opgeknapt om er te kunnen wonen.

De makelaar richt zich dan ook op klussers. ‘Is het altijd je droom geweest om zelf je appartement te bouwen?’ In de advertentie staat dat er al een omgevingsvergunning is voor de verbouwing. Ook zijn er tekeningen gemaakt waarop te zien is hoe het huis er na verbouwing uit kan komen te zien.

En blijkbaar is het gewild, want: ‘Vanwege overweldigende belangstelling is het niet langer mogelijk een afspraak voor dit object te maken. Wilt u op de reservelijst? Neem dan contact op’, schrijft de makelaar.

Foto’s: Funda.nl

LEES OOK: Binnenkijken: het duurste en goedkoopste huis van Den Haag