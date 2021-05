Martin Jol in hoofdlijnen akkoord over koop ADO Den Haag

Twee dodelijke ongelukken Stadhouderslaan in een jaar tijd, gemeente maakt kruising fietsveiliger

Voor de tweede keer in iets meer dan een jaar tijd is er een dodelijk ongeluk gebeurd op de kruising van de Stadhouderslaan en de Groot Hertoginnelaan. Juist vanwege dit ongeluk vorig jaar maakt de gemeente plannen om de kruising veiliger te maken. Voor de snorfietser die afgelopen dinsdag op de kruising om het leven kwam, komen de plannen helaas te laat.

9 maart 2020: grote verontwaardiging op sociale media over een filmpje van een dodelijk ongeluk tussen een fietsster en een vrachtwagen.

Een omstander maakt meteen na de aanrijding gruwelijke beelden van een 67-jarige vrouw die bij het ongeluk om het leven kwam.

Plannen

De kruising wordt door meer verkeersdeelnemers als onveilig ervaren. Na het ongeluk vorig jaar rijst dan ook snel de vraag: hoe kan deze drukke plek veiliger worden?

De gemeente is dan al bezig met de plannen om bredere trams op lijn 16 te laten rijden. Bij deze werkzaamheden wil de gemeente meteen de kruising aanpakken waar de Groot Hertoginnelaan, de Stadhouderslaan, Waldeck Pyrmontkade en Koningin Emmakade samenkomen. Zo kunnen deze belangrijke verkeersaders in één keer op de schop.

Tramhaltes verplaatsen voor veilige fietsoversteek

In de plannen is veel aandacht voor een veiligere fietsoversteek rond het kruispunt met de Groot Hertoginnelaan. ‘Het sterk inzetten op fietsveiligheid op deze locatie is nodig, mede gezien het dodelijke ongeval in 2020 met een fietser op dit kruispunt’, zo staat in het plan te lezen, dat het stadsbestuur een week geleden (18 mei) naar de gemeenteraad stuurt.

Om een veilige oversteek mogelijk te maken, stelt de gemeente in haar plannen voor om de tramhaltes over het kruispunt heen te verplaatsen. Daardoor ontstaat ruimte aan een vrijliggend fietspad en een veilige fietsoversteek.

Nog een dodelijk ongeluk

De kruising van de Stadhouderslaan en de Groot Hertoginnelaan is niet de enige verkeersonveilige plek in de buurt. Ook op de kruising verderop is een ongeluk met dodelijke afloop te betreuren.

Op 25 februari 2019 komt een fietsster op de kruising van de President Kennedylaan en de Stadhouderslaan in botsing met een vrachtwagen. De 29-jarige fietsster komt daarbij om het leven.

Vrijliggend fietspad

Om de verkeersveiligheid tussen de Statenlaan (vanaf de Westduinweg) en de Stadhouderslaan (tot de President Kennedylaan) te verbeteren, komt dit gehele stuk in beide rijrichtingen een vrijliggend fietspad.

Vanwege de beschikbare ruimte wordt de rijbaan smaller. De gemeente verwacht dat door het versmallen van de rijbaanbreedte naar 3,50 meter het uiterlijk van ‘racebaan’ verdwijnt en dat deze maatregel het hard rijden op deze weg tegengaat.

Herinrichting eind 2022 afgerond

De gemeenteraad stemt in juni of juli over het voorstel. Het definitieve voorstel, de aanbesteding en voorbereiding voor de aanpak is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 gereed. Als alles volgens plan verloopt, is de herinrichting in december 2022 afgerond.

LEES OOK: Gemeente in gesprek met bewoners Statenkwartier over onveilige wegen