30 miljoen voor verbeteren verbeteren bereikbaarheid stad en strand

De gemeente gaat samen met NS, HTM en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) dertig miljoen euro investeren in het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en het strand. Dat meldt de gemeente. De gemeente Den Haag stelt tien miljoen euro ter beschikking, NS draagt vijftien miljoen euro bij en MRDH vijf miljoen euro.

Er zijn plannen voor een tram die vanaf station Den Haag Centraal met slechts een enkele tussenstop naar het strand rijdt, extra bewaakte en onbewaakte stallingen voor deelfietsen en deelscooters vlakbij het strand en een reis naar het strand met trein en tram op één kaartje. Als het aan de gemeente ligt blijft de auto zoveel mogelijk buiten de stad.

Auto buiten de stad

‘Voor reizigers die met de trein komen, moet het niet uitmaken op welk station in Den Haag hij aankomt en waar hij naar toe wil. Vanaf elk station moet hij naadloos, slim en snel door kunnen reizen naar zijn bestemming’, valt te lezen in het persbericht.

Er is een overeenkomst getekend om samen met NS, HTM & MRDH €30 miljoen te investeren in de betere bereikbaarheid van onze stad & strand . Zo wordt er bijv. geld gestoken in voorzieningen om de reis met trein, tram, (deel)fiets of (deel)scooter naadloos op elkaar aan te sluiten. pic.twitter.com/X1FLdCeBIE

— Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) May 27, 2021