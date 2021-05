Band maakt nummer voor Sophie (18) met anorexia: ‘Proberen zo extra aandacht te vragen’

Zeven Haagse muzikanten hebben de handen ineen geslagen en een lied gemaakt voor de achttienjarige Sophie. Zij lijdt aan anorexia en heeft daarvoor een hulphond nodig. Die kost echter veel geld en daarom is er een inzamelingsactie gestart. De gelegenheidsband hoopt met hun nummer extra aandacht te vragen voor de crowdfunding.

‘Mijn naam is Sophie, ik ben 18 jaar en vecht al een aantal jaren tegen onder andere Anorexia Nervosa, depressie en PTSS, inmiddels is hier ook autisme bijgekomen’, zo begint de tekst op de crowdfundingspagina. ‘Sinds kort is een hulphond op het oog gekomen. Een hulphond heeft hoge slagingspercentages en het kan mij een kans geven op een echte toekomst, maar helaas is het zo duur dat ik het uit eigen portemonnee niet allemaal kan betalen.’ Een hulphond kan een anorexiapatiënt helpen. Zo vragen zij een stukje verantwoordelijkheid, als de persoon met anorexia te zwak is, kan zij of hij de hond niet helpen.

Haar zussen zijn de inzamelingsactie begonnen. Zij willen twaalf duizend euro ophalen, zodat de hulphond aangeschaft kan worden. Een hulphond is duurder dan een gewone hond, omdat er een opleiding bij komt kijken. Eric Maas en Ivo Kuijf, van de Haagse band Redstone Circus, zagen deze actie voorbijkomen en besloten dat zij de geldactie een boost wilde geven. ‘Wij hebben geen medische kennis, maar kunnen wel liedjes maken. Om zo te proberen wat extra aandacht te vragen’, vertelt Ivo Kuijff.

‘Zoek hulp’

Er is een gelegenheidsband gevormd met zeven muzikanten. ‘Iedereen zei ja, ookal krijgen ze er niets voor’, vertelt Eric Maas. ‘Wij kwamen met haar in contact door een collega van mijn vrouw. Haar zus is Sophie. Ze probeert echt heel veel om er vanaf te komen, maar het is niet zomaar opgelost.’ Volgens Maas hangt er een flink taboe rondom anorexia. ‘Als je heel jong bent en je kampt met dit probleem dat je omgeving zegt: “Ahjo, eet je bord leeg”. Het wordt ook heel vaak niet gezien als slecht, als je er dun uitziet. Dat is een gevaar. Dat raakt ons.’

En Sophie? Die is blij met het nummer. ‘Kamp je nou met anorexia? Ga er mee aan de slag’, roept Eric Maas op. ‘Het is geen probleem van alleen Sophie of van alleen meisjes. Zoek hulp. Je kunt er vanaf komen, maar het is niet gemakkelijk.’