Renée werd afgelopen weekend vermoord: ‘Het is zo onwerkelijk wat jou is aangedaan’

Buurtbewoners Stationsweg willen niet nóg een AH in het centrum: ‘Niet iedereen heeft een grote beurs’

Het is het gesprek van de dag in de Stationsbuurt: er zou mogelijk een nieuwe Albert Heijn komen in de wijk. Buurtbewoners zien dat niet zitten en zijn een Facebookpagina begonnen. ‘We zitten in het centrum met alleen maar Albert Heijn op elke vijftig meter. Niet iedereen heeft een grote beurs’, zegt Nic Timmerman, een van de initiatiefnemers van de actiegroep.

Volgens Nic zijn er al veel te veel Albert Heijns in het centrum en is de dichtstbijzijnde goedkopere winkel de Aldi in de Megastores. ‘In de Torenstraat hoopten we op een Lidl, maar dat ging niet door.’ Nic zegt dat buurtbewoners vooral keuze willen hebben. ‘Het leeft hier echt heel erg. Iedereen vindt het onzin dat er weer een AH moet komen.’

Een deel van de buurtbewoners denkt dat de supermarkt in de huidige Huygensmarkt aan de Stationsweg komt. Maar het pand ernaast van Mammoet staat ook leeg. Huygensmarkt was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Foto: Maarten Brakema

Zeven AH’s

In het centrum zitten nu in totaal zeven Albert Heijns: in de Torenstraat, op de Hofweg, de Turfmarkt, twee in de Grote Marktstraat, één bij station Hollands Spoor en een Albert Heijn To Go op Den Haag Centraal.

Albert Heijn laat weten niet in te kunnen gaan op specifieke projecten en/of locaties in Den Haag. ‘We zijn altijd p zoek naar mooie locaties waar we klanten blij kunnen maken met onze winkels’, schrijft een woordvoerder van Albert Heijn.

‘De blauwe golf’

In 2013 stelde de Haagse Stadspartij (HSP) al eens vragen over ‘de blauwe golf’. ‘Wie zijn dagelijkse boodschappen in Den Haag doet, eindigt in acht van de tien gevallen bij een vestiging van Albert Heijn.

En het speelt nog steeds, zegt Peter Bos van de HSP. ‘We hebben onlangs in een debat met wethouder Saskia Bruines aangedrongen op branchering, zodat de gemeente gaat sturen op welke supermarkten wel en niet in het centrum moeten komen. Zodat ook mensen met een kleine beurs een betaalbare supermarkt hebben in de buurt.’

De eerst volgende raadsvergadering gaat de partij daar een motie over indienen. Volgens Bos kan er via het bestemmingsplan geregeld worden dat er meer ruimte moet zijn voor supermarkten in een bepaald segment. ‘Bijvoorbeeld een maximum aantal supermarkten per prijssegment. Ik hoop dat dat mogelijk is’, zegt hij.

Niet afdwingbaar

In 2013 zei het college over de diversiteit aan supermarkten: ‘Wij zijn hierop alert. Bij eventuele nieuwbouwprojecten worden initiatiefnemers gewezen op het belang van diversiteit in het supermarktaanbod, maar de uiteindelijke keuze is niet afdwingbaar’.

De gemeente zegt regelmatig contact te hebben met de supermarktketens over nieuwe vestigingen. ‘Op deze wijze streven wij naar grotere diversiteit.’ Maar, schrijft het college, ‘het staat alle supermarkten vrij zich te vestigen op locaties voor zover die in betreffende bestemmingsplannen zijn toegestaan’.