Haagse stadswijngaard presenteert wijnen van 2020: ‘De rosé is een aanrader’

Op de Haagse stadswijngaard vlakbij station Moerwijk zijn donderdagmiddag de wijnen van 2020 gepresenteerd. Het gaat om twee witte wijnen (Een Johanniter en een Souvignier Gris), een rosé, een Haagse Port en een Haagse Grappa. Vanwege de coronamaatregelen was er geen groot feest en kon er maar een klein gezelschap bij zijn.

Onder het kleine gezelschap was een speciale gast. Burgemeester Jan van Zanen had de eer om de wijnen als eerst te mogen proeven. Hij was erg onder de indruk van de rosé. “Die kan ik zeer aanbevelen. Een historisch moment bovendien. Het was namelijk de allereerste Haagse rosé.”

Door de natte zomer van vorig jaar was het voor de wijnverbouwers een lastig jaar. “Aan het eind van het jaar hadden we veel wind en regen. Daar hebben onze druiven last van gehad”, zegt vinoloog Franc van der Meer.

Wie geïnteresseerd is in een flesje van de stadswijngaard heeft dit jaar dan ook pech. Door het mindere wijnjaar hebben ze minder flessen beschikbaar en doen ze geen verkoop. “Helaas. We hebben alleen nog wat flessen voor de proeverijen”, zegt Van der Meer.