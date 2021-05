Renée werd afgelopen weekend vermoord: ‘Het is zo onwerkelijk wat jou is aangedaan’

Ruim 300 mensen bij herdenkingstocht voor vermoorde Renée

Teamgenoten, familieleden en vrienden van de afgelopen weekend vermoorde Renée uit Den Haag hebben woensdagavond een herdenkingstocht gehouden. Ze liepen vanaf de Haagsche Rugby Club (HRC), waar de 23-jarige Renée speelster was, naar de plek waar het lichaam in de nacht van zaterdag op zondag werd gevonden, meldt mediapartner Omroep West.

Zeker 300 mensen waren bij de herdenkingstocht aanwezig. Ze liepen onder meer langs het huis van Renée. Politieagenten zorgden ervoor dat alles veilig verliep. Op de plek waar Renée gevonden werd, werden bloemen gelegd, kaarsjes aangestoken en hartvormige ballonnen achtergelaten. Verdriet werd met elkaar gedeeld en er klonk applaus.

Een 41-jarige Hagenaar is maandag aangehouden als verdachte in de zaak. De politie wil niet zeggen of het om de man gaat die op de Scheveningse Treilerweg door een arrestatieteam werd gearresteerd. Maar inwoners van Scheveningen zijn er zeker van dat het om deze verdachte gaat.

In de nacht van zaterdag op zondag werd het lichaam van Renée gevonden op de Doorniksestraat bij de kruising met de Pompstationsweg, vlak achter de Scheveningse gevangenis. De brandweer werd in eerste instantie opgeroepen voor een buitenbrand. Daarna bleek al snel dat het om een lichaam ging dat in brand was gestoken, melden bronnen rond het politieonderzoek.

Verdriet bij rugbyteam

De Haagsche Rugby Club maakte het overlijden van Renée woensdagavond bekend op de eigen website. ‘Afgelopen zondag 23 mei 2021 heeft ons het trieste nieuws bereikt dat onze lieve teamgenoot Renée op tragische wijze om het leven is gekomen’, schrijft haar team.

‘Zaterdags hebben we nog een fantastische dag met elkaar als team beleefd. Na een seizoen met maar weinig rugby-activiteiten konden we op deze dag samen het jaar afsluiten, waarop we enorm veel hebben gelachen en genoten met elkaar. Renée was vrolijk en zoals altijd voor alles in de stemming. Helaas is deze dag op een verschrikkelijke manier geëindigd.’

‘Altijd vrolijk en vol energie’

Het verlies van Renée valt het team zwaar. ‘We zijn erg dankbaar dat wij nog zo’n leuke dag met haar hebben mogen beleven en willen haar graag herinneren zoals ze was. Altijd vrolijk en vol energie.’