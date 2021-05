Schoenmaker Jaap Vermeer stopt er na 55 jaar mee: ‘Ik ga de lijmgeur wel missen’

Na 55 jaar komt er een einde aan het werkleven van schoenmaker Jaap Vermeer. Een bekend gezicht bij schoenmakerij Vermaas aan het Almeloplein. Vermeer heeft een opvolger gevonden en kan nu gaan genieten van zijn pensioen.

Jaap Vermeer is 15 jaar oud als hij gaat werken bij Schoenmakerij Vermaas. Op dat moment worden de werkzaamheden nog vanuit een huiskamer gedaan, maar al snel komt er een winkel op het Almeloplein. Jaap blijft jarenlang trouw in dienst, totdat eigenaar Vermaas ermee stopt. Jaap neemt de zaak over en runt de schoenmakerij met zijn vrouw. Als zijn vrouw ziek wordt en overlijdt, komt Jaap er alleen voor te staan. Hij zet door en is inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Nu, op 70-jarige leeftijd, gaat Jaap genieten van zijn pensioen. ‘Het is mooi geweest,’ zegt hij.

Lijmgeur

Ondanks het feit dat Jaap erg uitkijkt naar zijn pensioen, zal hij het werk toch wel gaan missen. ‘Ik doe dit al 55 jaar. Dit is mijn leven.’ Op de vraag wat hij het meest zal gaan missen, antwoord Jaap lachend: ‘De lijmgeur. Altijd als ik op vakantie in het buitenland een schoenmakerij zag, dan ging ik even naar binnen om te snuiven.’

Schoenmakerij Vermaas blijft bestaan

De trouwe klanten van de Ambachtelijke Schoenmakerij Vermaas hoeven niet op zoek naar een nieuwe schoenmaker. Jaap heeft namelijk een opvolger gevonden.