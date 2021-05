Teckel Pip doodgereden door scooterrijder: ‘Wie heeft dit gedaan?’

Wie reed teckel Pip dood op de Florence Nightingaleweg in Leyenburg? Dat willen zijn baasjes en andere teckeleigenaren graag weten. Op zondag 16 mei werd hondje Pip op de Florence Nightingaleweg aangereden door een scooter. De bestuurder reed door. Teckelfokker Sonja Koolen uit Drenthe startte een crowdfundingactie voor de hoge operatiekosten.

Het baasje liep tussen 17.15 en 17.30 uur met Pip bij het HagaZiekenhuis toen er een scooter aan kwam scheuren over het voetpad. De man die met het hondje liep moest zelf aan de kant springen. Vervolgens reed de bestuurder over de teckel heen. ‘Hij ging met het voorwiel over de rug en met het achterwiel over de nek’, vertelt Dineke Pebesma Huizing, die zelf ook teckels heeft en het stel kent uit de Facebookgroep van de fokker.

‘Hij is behoorlijk in shock en kan er moeilijk over praten. Het is heel gruwelijk’, vertelt Sonja. Het baasje riep de scooterrijder nog na. ‘Het gastje heeft zich nog omgedraaid, maar is doorgereden’, zegt Sonja.

Zeven gebroken ribben

Pip moest een dure operatie ondergaan. Hij had zeven gebroken ribben, een beschadigde ruggenwervel, lever en alvleesklier. Omdat de kosten van de dierenarts en revalidatie duur zouden worden, werd meteen een inzamelingsactie gestart. ‘We moesten wat voor ze doen’, vertelt Dineke.

Het hondje is geopereerd, maar heeft het helaas niet gehaald. ‘Hij mocht naar huis om thuis aan te sterken. De revalidatie moest wachten tot hij minder pijn had. Maar hij had zoveel pijn dat zijn hart het niet aan kon’, aldus Dineke.

Warme deken van medeleven

Voor de operatie is 3.500 euro nodig. Woensdagmiddag is er al meer dan 3.000 euro opgehaald. De baasjes van Pip waren erg geraakt door de steun. ‘Ze moest heel erg huilen en liet van schrik haar telefoon vallen. Ze was diep ontroerd door zoveel medeleven’, vertelt de fokker. ‘Het voelt als een warme deken dat zoveel mensen meeleven.’

En nu is het bedrag bijna opgehaald. ‘We zijn er bijna, het gaat hartstikke goed. Dat is heel bijzonder. Er zijn ook wildvreemden die willen doneren’, vertelt Dineke. Sonja heeft gisteren de eerste 2.400 euro overgemaakt.

Aangifte

Nu het geld bijna binnen is, hoopt Dineke ook dat de scooterrijder nog gepakt wordt. ‘Ook omdat die bijna een stel met een kinderwagen omver reed.’

Via Facebook kreeg Sonja wat tips binnen over de scooter en de scooterrijder. Zo kreeg ze een berichtje van mensen die in het park bij het ziekenhuis liepen en het hondje hoorden gillen. ‘Volgens hen had de jongen dikke oordopjes in en reed hij op een blauwgrijze Riva City.’

De baasjes hebben aangifte gedaan bij de politie. Maar Sonja verwacht er niet te veel van. ‘Het heeft niet al te hoge prioriteit.’ Daarom hoopt de fokker dat de druk van sociale media groot genoeg wordt dat de scooterrijder zich meldt bij de politie. ‘Dat iemand tegen hem zegt: ‘Jongen, die hond is dood, dit kan je niet maken’.’

De baasjes van Pip willen vooral dat er wat aan de verkeerssituatie bij het ziekenhuis wordt gedaan. Ze hopen dat er slalomhekjes komen, zodat mensen er veilig kunnen wandelen, vertellen ze Sonja.