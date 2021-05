Extra watertappunten in Den Haag voor hete zomers en Special Olympics

Deze zomer krijgt Den Haag extra watertappunten. De tappunten zorgen ervoor dat er voldoende water is tijdens de Special Olympics Nationale Spelen en op andere sport- en speelplekken in de stad. Marije Mostert (D66) diende daar een motie over in. ‘Dit is goed nieuws voor al die sporters en toeschouwers die deze zomer naar Den Haag komen’, aldus Mostert.

De gemeente en Dunea gaan op minstens drie plekken extra watertappunten aanleggen, waaronder in het Zuiderpark, Loosduinen en Benoordenhout. Ook komen er mogelijk extra tappunten bij wijkpark de Verademing in het Regentessekwartier en bij speelplekken in de Schilderswijk en Bezuidenhout.

‘Het is niet alleen gezond voor sporters en het publiek, maar ook voor spelende kinderen die anders suikerhoudende frisdrank zouden drinken. En zo hoeven we ook geen bergen plastic flesjes aan te slepen tijdens de steeds maar heter wordende zomers’, zegt Mostert.

Special Olympics

Het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland wordt gehouden van 11 tot en met 13 juni. Het evenement zou eigenlijk vorig jaar worden gehouden, maar werd vanwege het coronavirus afgelast.