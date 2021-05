Groep 8 van OBS Ypenburg winnaar verhalenwedstrijd over vrijheid en vrede

Groep 8 van Basisschool OBS Ypenburg uit Den Haag is winnaar van Verhalen om nooit te vergeten, een wedstrijd van de provincie Zuid-Holland waarbij kinderen en jongeren filmpjes instuurden over oorlog en vrijheid. Vandaag was commissaris van de Koning Jaap Smit te gast in Ypenburg om de kinderen te feliciteren. ‘5 minuten zijn te kort. Veel te kort. Want verhalen over vrijheid en vrede moeten wij elkaar blijven vertellen’, zo sluiten de winnaars hun filmpje af.

De wedstrijd werd begin april uitgeschreven in het kader van 4 en 5 mei waar Zuid-Holland dit jaar gastprovincie was. ‘Al meer dan 75 jaar leven we in Nederland in vrijheid, maar verhalen van oorlog zijn nog steeds heel dichtbij. Door deze verhalen te verzamelen en er filmpjes van te maken worden de verhalen bewaard en blijven we onze vrijheid koesteren’, is op de website www.verhalenomnooittevergeten.nl te lezen.

Zo maakten Tess, Elin en Sarah een stop-motion filmpje over onderduiken, vertellen Sanne en Luka aan de hand van foto’s het ontsnappingsverhaal van de opa van Luka en vergelijken Anne en Jennifer in hun filmpje het leven van nu (eten, spelen, fietsen en verstoppen) met het leven van kinderen tijdens oorlog.

OBS Ypenburg

De winnaar, groep 8 van OBS Ypenburg, verzamelt al langer oorlogsverhalen. Zo bracht Grenadier Mert een bezoek aan de klas om te vertellen over zijn missie in Afghanistan. Verder hebben de kinderen onderzoek gedaan naar de Slag om Ypenburg en hebben zij tijdens de herdenking gedichten voorgedragen en bloemen gelegd, in aanwezigheid van Brigade-generaal der Grenadiers Timmermans. Ook interviewden ze burgemeester Jan van Zanen over oorlog en vrijheid.

De klas voegt hier het gesprek met commissaris van de Koning Jaap Smit aan toe. Als winnaar van Verhalen om nooit te vergeten kregen zij van hem bezoek: ‘Jullie hebben een prachtig filmpje gemaakt. Ik ben erg onder de indruk. Het is ontzettend goed dat jullie helpen om de verhalen over oorlog en vrede levend te houden. Zo voelen we met elkaar hoe belangrijk het is om in vrede te leven. En dan weten we ook dat we daar heel zuinig op moeten zijn.’