Het Nationale Theater kan eindelijk weer beginnen: ‘Mogen als laatste open, dat is zuur’

Als het mee zit mogen over iets meer dan een week weer naar het theater, de bioscoop en het museum. Waarschijnlijk maakt het kabinet vrijdagavond bekend dat ze op 5 juni weer open mogen. Cees Debets, de directeur van het Nationale Theater kan niet wachten.

‘Al bijna anderhalf jaar gaat het van persconferentie naar persconferentie. Wij hebben voortdurend aangetoond dat we veilig kunnen opereren. We kunnen mensen keurig ontvangen. Geen besmettingshaard. Maar ondertussen zijn we al heel lang dicht en mogen we als laatste open, dus dat is best zuur’, zegt Debets tegen mediapartner Omroep West.

Ondanks een dicht theater, heeft het Haagse gezelschap niet stilgezeten. Vanaf 5 juni hopen ze daarom weer publiek te ontvangen bij de nieuwe marathon-voorstelling De Eeuw Van Mijn Moeder. Hoe, dat is nog onduidelijk. ‘Het lijkt erop dat we dan open mogen voor dertig mensen per zaal. Dat is natuurlijk buitengewoon weinig. Wellicht wordt er verder versoepeld en kunnen we meer mensen ontvangen, maar dan zullen mensen zich eerst moeten laten testen.’

‘Testmogelijkheid in Den Haag is slecht’

Maar daarvoor loopt Debets nog niet heel erg warm. ‘De testmogelijkheid in Den Haag is slecht. Er is op dit moment maar één plek waar getest kan worden, dat is op De Werf. Dat is niet in het centrum, dus we maken het ons publiek buitengewoon moeilijk.’

Op korte termijn gloort er dus een klein beetje hoop. Voor de lange termijn, het komende seizoen, tast Het Nationale Theater nog in het duister of het spelen voor een volle zaal tot de mogelijkheden behoort. ‘Elke prognose blijkt de afgelopen maanden niet uitgekomen te zijn. Dus ik waag mij niet aan voorspellingen. Maar wij gaan in alles er vanuit dat wij na de zomer gewoon weer volop kunnen draaien.’

Enorm zwaar

De acteurs houden ondertussen de moed erin, want voor hen is het wachten enorm zwaar. Debets: ‘Het wordt vergeleken met het lopen van een marathon, waarbij je weet dat het ruim 42 kilometer is. Maar elke keer wordt de finishlijn een stukje verlegd. Dus je weet niet waar je naartoe loopt.’

‘Ze zijn nu al weken aan het repeteren voor De Eeuw Van Mijn Moeder, maar weten niet het moment waarop je kunt zeggen: nu zijn we zover, nu kunnen we de confrontatie met het publiek aan. Want het is nu al drie keer uitgesteld’, besluit Debets. Dus je duwt maar naar voren.’