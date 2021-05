Live: persconferentie over coronaversoepelingen op Den Haag FM en Den Haag TV

Het kabinet wil Nederland sneller dan gepland, al vanaf 30 juni, grotendeels van het slot halen. De maximale groepsgrootte thuis wordt dan acht personen, er mogen meer gasten in restaurants (tot 100 personen) en sportwedstrijden zijn dan weer toegestaan. Dat melden bronnen aan de NOS. De versoepelingen worden vrijdagavond in een persconferentie van het demissionaire kabinet bekendgemaakt. De uitzending is live te volgen via Den Haag TV en Den Haag FM.

De versoepelingen betreffen stap 5 in de eerder bekendgemaakte routekaart van het kabinet. Voorwaarde is wel dat het aantal besmettingen de komende tijd niet te veel oploopt. Met ingang van 5 juni gaat stap 3 in, zo werd al eerder bekend. Stap 4 was al voorzien voor 30 juni.

Bij stap 5 mag de horeca tot middernacht open blijven en mogen theaters, musea en bioscopen meer bezoek toestaan. Er komt ook meer ruimte voor toegangstests bij evenementen.

De basisregels blijven gelden, zoals anderhalve meter afstand houden, thuis blijven bij gezondheidsklachten en de mondkapjesplicht.

Kijk hier de live-uitzending