Spuigasten met voorzitter Hans Biesheuvel (ONL) en wethouder Robert van Asten (D66)

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn zaterdag wethouder Robert van Asten (D66) en voorzitter Hans Biesheuvel (Ondernemend Nederland) te gast over de snelle en slimme tramverbinding naar Scheveningen en de coronasteunpakketten.

De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Het kabinet is van plan om het steunpakket voor banen en de economie door te trekken in het derde kwartaal van dit jaar. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. Met de aangekondigde verlenging van het steunpakket is een verwacht bedrag van 6 miljard euro gemoeid. In totaal heeft de regering nu 80 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de corona-pandemie. Wat vindt ONL-voorzitter Biesheuvel van de steunpakketten? En hoe kijkt cultuurwethouder Van Asten naar het steunpakket voor de cultuursector?

En de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NS, HTM en de gemeente Den Haag hebben de handen ineengeslagen om het vervoer van en naar het strand van Scheveningen zo 'slim en schoon' mogelijk te krijgen. Zo willen ze ervoor zorgen dat reizigers schoner en efficiënter, maar vooral zonder auto, naar het strand van Scheveningen kunnen reizen. Wethouder Van Asten, ook verantwoordelijk voor de mobiliteit in de stad, geeft zijn visie hierop.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.