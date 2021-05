Uittips: Rolschaatsen, knallen bij SNIESTER en dansen op een New Wave Party

Hè hè, eindelijk wordt het dit weekend lekker weer! We hebben er even op moeten wachten zeg, maar we kunnen gaan genieten. Wij zochten samen met Den Haag To Go wat leuke uittips voor op (voor buiten én binnen).

Fietstocht

Wie zin heeft om te genieten van het mooie weer én sportief bezig te zijn kan dit weekend een fietstocht maken met rasechte Hagenaar Rob Andeweg. Je komt langs alles wat Den Haag zo mooi maakt: de culturele stad, de koninklijke stad, stad van Vrede en Recht en natuurlijk de duinen en het strand.

Het is het laatste weekend dat je de tocht kan doen. Klik hier voor meer info.

Rolschaatsen

Wil je terug naar de seventies? Dan kan je sinds kort op de boulevard rolschaatsen huren bij de rolschaatsverhuur Rollaglow van Cloë van Wilgenburg. En het is ideaal weer om te rolschaatsen dit weekend.

Voorstelling DEGASTEN

DEGASTEN neemt je mee in een lopend onderzoek vertrekkend vanuit vragen als; Hoe is het om in transitie te zijn? Hoe voelt rouw en hoe beweeg je je tussen het oude en nieuwe normaal?

Vragen die actueler zijn dan ooit. Transitie gaat gepaard met rouw en verlies en daarmee met onzekerheid, ongemak en kwetsbaarheid. De livestream is zaterdagavond om 19.30 uur te zien.

Nieuwsgierig geworden? Check hier het programma.

New Wave bij het PAARD

Een dansavond met de beste new wave muziek uit de jaren tachtig. Het muziekliefhebbend collectief New Wave City neemt je zaterdagavond mee terug naar de tijd van New Order, The Jam, The Sound, Human League en vele anderen!

DJ Henz en Muziek Trafic schotelen de mooiste pareltjes voor. Een trip down memory lane met louter de beste New Wave die onze muziekgeschiedenis rijk is. Het spektakel wordt live uitgezonden vanuit de Grote Zaal, rechtstreeks jullie woonkamer in. Dus dance like nobody is watching!

Kaarten kan je hier krijgen.

Knallend het weekend uit met SNIESTER

De muziekliefhebber kan dit weekend nog één keer volle bak livestreamen bij SNIESTER. Ze doen er zondag nog eentje om een eind te maken aan alle livestreams. In een rotvaart worden er korte shows van vijf kneiter energieke bands doorheen gejaagd. Met dubieuze camerahoeken, drummers die zich bezeren en spetters op de lens. De livestream heeft álles.

Voor de laatste keer bandjes kijken vanaf de bank, daarna hopelijk weer lekker in het echt. Check hier alle info.

Foto: PAARD