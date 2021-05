Skaters voeren actie: ze willen hún plek niet kwijt op nieuwe Spuiplein

Skaters komen in actie tegen de nieuwe plannen voor het Spuiplein. Het plein krijgt een make-over, maar op de plek waar skaters al jaren komen moet grind komen. En dat skate voor geen meter. Daarom komen ze zaterdagmiddag in actie.

Het was de skaters beloofd om mee te mogen praten over de herinrichting van het Spuiplein. Wat blijkt: het gladde natuursteen verdwijnt en de skaters zijn alles behalve tevreden met de nieuwe ondergrond. ‘Grind, je weet wel, van die kleine vervelende steentjes waar je met je wielen achter blijft hangen. Dit is wel het laatste dat een skater zou willen voor ons geliefde Spuiplein’, zeiden skaters eerder.

Ze balen enorm. ‘Er zou gepraat zijn met ons over een plek om te kunnen skaten, maar dat bleek niet uit het ontwerp. Dus gaan we een actie starten, we willen gehoord worden’, vertelt Remco Stolze in het radioprogramma Haags Bakkie.

Foto: Remco Stolze

Ontmoetingsplek

Voor skaters is het Spuiplein al 25 jaar een ontmoetingsplek. ‘Wij skaten vroeger altijd bij de Tweede Kamer. Half jaren 90 was dat dé spot. Ik weet nog dat rond ’95 ineens het Spuiplein kwam. Dat was een droom, woow!’, vertelt David Schoch enthousiast.

Wat het plein zo uniek maakt is de ondergrond van natuursteen. ‘In het begin kwamen er skaters uit Rotterdam, Amsterdam en Leiden allemaal naar Den Haag om op het Spuiplein te skaten.’

Voor de skaters is het een belangrijke plek. ‘Het is een bepaald soort cultuurtje dat er hangt.’ David begon met skaten rond z’n 13de. ‘De eerste keer dat ik er kwam, was het: mag ik er bij of niet? Word ik geaccepteerd? Die middag was mind blowing. Ik stond eerst een beetje aan de zijkant. Op een gegeven moment kwam er een jongen naar me toe, die ging dingen uitleggen. En later bij een trucje juichten er wat gasten. Wow wat sick, dacht ik toen.’

Foto: David Schoch

Eén grote community

Het is ook een plek voor alle leeftijden. Want naast David en Remco (veertiger en dertiger) komt ook Jaïr Gravenberch (17) er veel. ‘Iedereen is heel verwelkomend. Sommige zie je ook als je broers. Het is één grote community, heel mooi om dat te zien.’

Remco beaamt dat en vertelt hoe iedereen vroeger bij de trappen op het Spuiplein samenkwam. ‘Jongeren die een dagje in de stad waren gingen daar dan zitten. Op een gegeven moment kwamen er ook breakdancers en fietsers. Dat biedt het Spuiplein.’

Foto: Jaïr Gravenberch

Protest

Om dat gevoel niet kwijt te raken met de herinrichting, demonstreren de skaters zaterdagmiddag om 14.30 uur op het Spuiplein. ‘We gaan een bankje plaatsen met Artikel 22.3, waar op staat dat de overheid de voorwaarden moet scheppen voor vrije tijd en culturele ontplooiing.’

Ook zal er een aantal sprekers zijn zoals nachtburgemeester Pat Smith. ‘Heel blij dat hij erbij is.’ De organisatie heeft 150 T-shirts laten drukken voor het protest. ‘En ik zou het heel vet vinden als mensen bizarre outfits aan gaan trekken’, zegt David enthousiast.

