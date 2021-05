Wethouder over racebaan naar Scheveningen: ‘Controles opvoeren, maar je kan niet altijd overal zijn’

Bewoners van de Statenlaan en de Stadhouderslaan in het Statenkwartier beklagen zich er al langer over: wanneer doet de gemeente iets aan deze racebaan? Volgens berichten in een Facebookgroep over de overlast op Scheveningen doet de gemeente niets. Verantwoordelijk wethouder Robert van Asten (D66) legt het dilemma uit: ‘We werken heel nauw samen met de politie om de controles op te voeren, maar je kan alleen niet altijd overal zijn.’

Van Asten is zaterdag te gast in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM om onder andere uitleg te geven over de aanpak van de hardrijders op de Statenlaan. Volgens de wethouder is het niet alleen een probleem dat zich daar voordoet, maar gebeurt dat ook elders in de stad.

'We zien dat er vanaf de Waldeck Pyrmontkade richting Scheveningen ontzettend hard gereden wordt', weet Van Asten. 'Daarom zijn we ook heel blij dat we samen met het OM de casus hebben kunnen maken om daar flitspalen te zetten. Die zou je overal om de honderd meter willen zetten, maar dat is ook geen doen.' De procedure voor het plaatsen van een flitspaal is een lang traject, daardoor is dat volgens de wethouders niet dé oplossing voor het probleem.

'Je kan alleen niet altijd overal zijn'

Meer handhaven behoort wel tot de mogelijkheden – en dat doet de politie volgens de wethouder ook. Dat worden er nog meer: 'We werken heel nauw samen met de politie om de controles op te voeren.' De disclaimer: 'Maar je kan alleen niet altijd overal zijn.'

Hij legt uit: 'Er wordt niet alleen geracet op de Statenlaan, maar ook op de Van Alkemadelaan. Er wordt ook niet alleen geracet naar Scheveningen, maar ook over de Oude Haagweg richting Loosduinen.'

'Politiemacht nodig waar Loekasjenko trots op zou zijn'

Vooral het mooie weer speelt mee. 'Als het een beetje mooi weer is, dan duiken mensen op hun motor of in hun auto en gaan dan scheuren. Vorige zomer had het echt te maken met corona: er is niets anders te doen, dus gaan mensen blijkbaar maar in de auto zitten.'

Volgens Van Asten roept de racers op om zich te gedragen, zoals dat in de maatschappij hoort. 'Die samenleving heeft een aantal regels afgesproken. Een van die regels is dat je je normaal gedraagt in het verkeer. Op het moment dat mensen besluiten: ik houd me totaal niet meer aan de regels, dan zou je een politiemacht nodig hebben waar Loekasjenko (de Wit-Russische president, red.) trots op zou zijn om dat allemaal te kunnen handhaven. Dat is geen doen.'

Rijbaanversmalling en vrijliggend fietspad Statenlaan

Om de verkeersveiligheid tussen de Statenlaan (vanaf de Westduinweg) en de Stadhouderslaan (tot de President Kennedylaan) te verbeteren, komt dit gehele stuk in beide rijrichtingen een vrijliggend fietspad.

Vanwege de beschikbare ruimte wordt de rijbaan smaller. De gemeente verwacht dat door het versmallen van de rijbaanbreedte naar 3,50 meter het uiterlijk van ‘racebaan’ verdwijnt en dat deze maatregel het hard rijden op deze weg tegengaat.

Gemeenteraad moet nog akkoord

De gemeenteraad stemt in juni of juli over het voorstel. Het definitieve voorstel, de aanbesteding en voorbereiding voor de aanpak is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 gereed. Als alles volgens plan verloopt, is de herinrichting in december 2022 afgerond.

