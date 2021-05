Zaterdag Live: sloopplannen Dreven, Gaarden en Zichten akkoord?

In de uitzending van Zaterdag Live op zaterdag 29 mei 2021 richt RTV Discus zich – naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op de sloopplannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten. Gasten aan tafel zijn: bewoner Marian van der Heijden, architect Hans Daal, directeur Dré Bodin van woningcorporatie Staedion en wethouder Martijn Balster (PvdA) van Wonen. De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te volgen via Den Haag TV.

De laatste jaren zijn steeds meer sociale problemen in Zuidwest; ook hebben de bewoners van de sociale huurwoningen in het bijzonder aan de Dreven, Gaarden en Zichten de afgelopen jaren ruimschoots aandacht gevraagd voor de hardnekkige problemen: schimmelvorming en vocht – die de woningeigenaren tot op heden niet hebben opgelost.

In het coalitieakkoord ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’ is Den Haag Zuidwest opgenomen als één van de gebiedsontwikkelingen, waar Den Haag de groei van de stad wil inzetten om de wijken leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Toename van 10.000 woningen

Nu, ruim 3 jaar later en 50 jaar na de bouw van de wijken heeft de gemeente een ambitieus, grootscheeps renovatie-/herstelplan voor een gedeelte van dit stadsdeel, te weten Dreven, Gaarden en Zichten opgesteld: de gemeente wil de huidige bebouwing in Dreven, Gaarden en Zichten grotendeels vervangen door nieuwbouw, er worden 3.500 extra woningen gebouwd, terwijl ruimte is voor een toename van 10.000 woningen. Tot 2010 zijn nieuwe woningen gebouwd: gebouwen met 4 tot 5 woonlagen zijn vervangen door gebouwen met maximaal 2 woonlagen, ondanks een nijpend, voortdurend tekort aan (betaalbare) woningen.

Met de sloop- en renovatieplannen wil het stadsbestuur dit gedeelte van Den Haag Zuidwest transformeren van een kwetsbaar gebied in een aantrekkelijk, vitaal, veerkrachtig en duurzaam Haags woongebied, kortom: toekomst voor Den Haag Zuidwest.