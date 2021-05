Boekenweekspecial in Het Woordenrijk

Het thema van de dit weekend begonnen Boekenweek is ‘Tweestrijd’, daarom krijg je vanavond om 20:00 op Den Haag FM veel boekentips, maar tevens gedichten, verhalen en een lied over dit thema. Zoals in het korte verhaal ‘Wegen’ van de Haagse schrijfster Kristel Snellen:

‘Door deze straat was ik al zo vaak gelopen. De boekenwinkel die er jarenlang gelegen had, was nu vervangen door een platenzaak. Ik weet niet waarom, maar toen ik de hoek om liep overviel me de gedachte dat ik jaren geleden een verkeerde afslag genomen had. Misschien had ik een hondje gezien waar ik achteraan was gerend, of keek ik tijdens het lopen naar de wolken die leken op indianen en beren.’

De rest van dit verhaal hoor je zondagavond in de Boekenweek-special van Het Woordenrijk. Net als poëzie over ‘tweestrijd’ van Marike Verheul, Edith de Gilde en Edwin Fagel. Alexander Franken zingt een strijdlied, pardon een tweestrijdlied en Anne-Tjerk Mante doet een column. Om iedereen naar onze mooie Haagse boekwinkels te krijgen, geeft Corina Maduro je een boekentip, net als Edwin Fagel, Edith de Gilde en presentator Ricco van Nierop. Tevens leest Mira Feticu een hoofdstuk uit haar recente verschenen boek ‘Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal.’ De muziek komt van zangeres Marianne Faithfull die op haar nieuwe album romantische dichters op muziek heeft gezet. Paulina vander Bilt geeft een introductie bij deze plaat. Als toetje nog een leuk klein gedicht van Anderkaffer over één van de leukste kleine straatjes van Den Haag; De Bagijnestraat.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is een productie van het Haags Dichtersgilde en wordt zondagavond tussen 20:00 en 21:00 gepresenteerd door Ricco van Nierop.