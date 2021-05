Verhaal en gedicht van Wieshay en Ecrin (10) hangen in Moerwijk: ‘Iets wat ik heb gemaakt, komt in mijn wijk te hangen’

Douwe Bob en Olivia Rodrigo in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Douwe Bob en Olivia Rodrigo (foto).

Begin dit jaar was daar ineens ‘Drivers License’ van Olivia Rodrigo. Een pop-liedje met een twist dat vanuit het niets overal bovenaan de lijsten verscheen. Ondertussen heeft de jonge Californische zangeres een heel album uit, waarvan je zondagavond een track hoort. Net als van Douwe Bob, die een roots-achtige country-plaat heeft gemaakt.

Meer nieuwe muziek is er van Amadou & Mariam, Jason Derulo, Sigrid, Tim Akkerman, The Suburbs, Son Mieux, Yola en punk-band The Linda Lindas bekend van de film ‘Moxie’. Verder hoor je een drietal Schotse songs van oud-gedienden als Del Amitri, Texas en Amy MacDonald.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).