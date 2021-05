Verhaal en gedicht van Wieshay en Ecrin (10) hangen in Moerwijk: ‘Iets wat ik heb gemaakt, komt in mijn wijk te hangen’

Meer dan honderd posters hangen er vanaf vrijdag door Moerwijk met gedichten en verhalen, geschreven door de Moerwijkers zelf. Zo ook het verhaal en gedicht van de tienjarigen Wieshay en Ecrin. Zij zitten allebei op de P. Oosterleeschool aan de Pieter Langendijkstraat. ‘Iets wat ik heb gemaakt, komt in mijn wijk te hangen.’

‘Het zijn hele rare tijden, en het lijkt nog niet klaar. Maar we gaan het zeker redden en dat doen we met elkaar.’ Zo begint het gedicht van Ecrin. Zij kreeg vanuit school de opdracht om een gedicht te maken voor eenzame ouderen in de coronatijd. Ook Wieshay kreeg deze opdracht. Hij schreef een verhaal over tijdreizigers die terugreizen naar de coronatijd, om iedereen vrolijk te maken. Hun verhalen werden zo goed bevonden, dat zij op een poster zijn gedrukt en zijn opgehangen. ‘Dat is raar’, geeft Ecrin toe. ‘Jij hebt dat geschreven en andere mensen kunnen dat nu zien.’

Wieshay vindt het wel cool dat zijn tijdreizigersverhaal door misschien wel duizend paar ogen zal worden gezien. ‘Andere mensen kunnen dat lezen en zien wat wij ons best hebben gedaan voor eenzame ouderen’, zegt hij.

Actie

Het idee om verschillende gedichten en verhalen van Moerwijkers op te hangen, komt uit de koker van de organisaties Fris en Fruitig (een organisatie dat sociale projecten organiseert) en Buurtcanvas (een organisatie die kunst maakt voor een wijk, samen met wijkbewoners). Dit project is gestart toen de tweede lockdown eind 2020 inging. ‘Toen hebben wij aan wijkbewoners en kinderen gevraagd om brieven te schrijven aan ouderen. Daar hebben wij de mooiste uit geselecteerd’, aldus Mariska van Andel, van Fris en Fruitig.

Alle posters zijn vrijdag opgehangen. Je kunt een wandeling maken langs alle posters, door middel van onderstaand kaartje.