Verhaal en gedicht van Wieshay en Ecrin (10) hangen in Moerwijk: ‘Iets wat ik heb gemaakt, komt in mijn wijk te hangen’

Wethouder over racebaan naar Scheveningen: ‘Controles opvoeren, maar je kan niet altijd overal zijn’

Marcel Verreck: ‘Geen lelijke nieuwbouw naast Catshuis, stad zal vanaf de zomer al vol genoeg zijn’

Meer in

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de geplande nieuwbouw naast het Catshuis.

'Ik moest gek genoeg denken aan Mark Rutte: die doet niet aan vergezichten, vandaar dat hij nooit struikelt en valt. Toch wil ik hem aansporen om één keer verder te kijken dan zijn steeds langer wordende neus, namelijk óver de muur van Park Sorghvliet, waar een leeg kantoorpand gereed staat om de bij de verbouwing van het Binnenhof uitgezette ambtenaren van Algemene Zaken te huisvesten. Het is heel dichtbij, daar zou je geen burn-out van hoeven krijgen. Dus geen lelijke nieuwbouw in het park naast het Catshuis. De stad zal vanaf deze zomer al vol genoeg zijn.'