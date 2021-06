Daklozen willen actie na sluiten opvang: ‘In gelul kun je niet wonen’

Daklozen die per 1 juni weer op straat moeten slapen, omdat de noodopvang sluit, hebben maandagmiddag gedemonstreerd op het Plein in Den Haag. Ze vragen de gemeente de noodopvang die was ingesteld tijdens de lockdown langer open te houden.

De demonstranten vragen aandacht voor het probleem door kartonnen huisjes te versieren op het Plein. 'Veel mensen raken door het wegvallen van de noodopvang hun slaapplek kwijt en moeten weer op straat slapen in kartonnen dozen, tentjes of met alleen slaapzak', legt Marlies Filbri uit, directeur van Straatconsulaat, die de demonstratie georganiseerd heeft.

De noodopvang was een hulpmiddel tijdens de lockdown en de avondklok om zoveel mogelijk mensen binnen te houden. Nu er steeds meer versoepelingen komen, sluit de noodopvang de deuren. Maar volgens de hulpverleners heeft Nederland er sinds de coronacrisis juist veel 'economische daklozen' bijgekregen. 'Dit zijn mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt nadat ze hun baan verloren. Daklozen zonder psychische- of verslavingsproblemen.' Deze groep wordt steeds groter en de vraag naar opvang stijgt dus mee.

In gelul kan je niet wonen

Hoewel de kartonnen huisjes gezellig versierd worden op het Plein, is de realiteit bikkelhard. 'Het is een feit dat mensen die straks geen opvang meer hebben op kartonnen dozen op straat moeten slapen', zegt Filbri. Daarom worden er ook boodschappen op de huisjes geschreven, zoals: 'In gelul kan je niet wonen.' Politici komen langs om ook een boodschap of een handtekening op de huisjes te zetten.

'We hebben samen met de ChristenUnie een motie ingediend om de noodopvangen langer open te houden,' zegt Robin Smit, raadslid van de Partij voor de Dieren in Den Haag tijdens de demonstratie. 'Wel is er heel veel geld nodig, zoveel dat de landelijke politiek moet bijspringen. Ook Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging, die ook aanwezig is. Zij slaapt deze week in een hotel in Den Haag en bood zelfs haar hotelkamer aan voor daklozen. 'Het is verschrikkelijk dat mensen op straat worden gezet.'

