Den Haag steekt de handen uit de mouwen tijdens NLdoet

Even flink de handen uit de mouwen voor een ander: op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei was dit het motto tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, waarbij duizenden vrijwilligers hun kracht bundelen om klussen van alle soorten en maten te klaren. Den Haag FM nam een kijkje bij een aantal daarvan en legde vast hoe Hagenaren zich inspannen voor de stad en voor elkaar.

Een verwendag voor geïsoleerde ouderen, wandelen met alpaca’s of ouderwets klussen: tijdens NLdoet waren de mogelijkheden eindeloos. PEP Den Haag is als aanjager van vrijwillige inzet nauw betrokken bij de gemeentelijke organisatie van het evenement en heeft het dan ook druk gehad met de voorbereidingen.

‘Zonder vrijwilligerswerk zou de maatschappij, denk ik, niet kunnen functioneren,’ zegt Jan van Heusden. Als intercedent bij PEP helpt hij vrijwilligers bij het vinden van een passende functie en weet hij als geen ander wat er tijdens NLdoet allemaal in Den Haag te doen is. ‘We hebben hele leuke klussen dit jaar en we gaan vol enthousiasme aan de gang. We hopen dat het een succes wordt.’

Win-winsituatie

Dat vrijwilligerswerk geen solo-activiteit hoeft te zijn, blijkt bij de alpacaboerderij van Stichting Middin, die verstandelijk beperkten ondersteunt bij het wonen en werken. Daar maakt personeelsvereniging Jong ANWB van NLdoet een leuk werkuitje. Brigitte: ‘Deze evenementen waarbij we samen de handen uit de mouwen steken, zorgt ervoor dat we elkaar beter leren kennen. Daarnaast zitten we normaal gesproken de hele dag op kantoor; dan is het heel lekker om een dagje buiten te zijn en deze mensen te kunnen helpen.’

Een win-winsituatie dus, want ook Middin heeft veel baat bij NLdoet. ‘Tijdens deze dagen hebben we vrijwilligers nodig voor de klussen waar we niet aan toe komen, zoals onderhoud aan de werktafels of een nieuw dak op de houtschuur,’ aldus begeleider Wilma de Maat.

Energie

Ondertussen organiseert Stichting MOOI een verwenmiddag voor geïsoleerde ouderen in het wijkcentrum aan het Cromvlietplein. Daar is participatiemedewerker Carol Rayman vastbesloten de bezoekers flink in het zonnetje te zetten. ‘Op het programma staat koffie en thee, bloemschikken en oudhollandse spelletjes.’

Volgens Rayman is waardering voor de vrijwilliger een essentieel onderdeel van elke vrijwilligersklus. ‘Je krijgt er niet voor betaald, maar het is wel heel fijn om gewaardeerd te worden. Het is belangrijk dat je er een goed gevoel aan overhoudt.’ Vrijwiller Lilia is via NLdoet terecht gekomen bij het wijkcentrum en kan dit bevestigen. ‘Het is erg leuk om te doen en je krijgt er veel meer energie van dan je geeft.’

Handjes

Tijdens NLdoet klust Stichting Present onder de noemer ‘Present a Home’ hard aan een woning voor een moeder met een pasgeboren kindje die een zware tijd achter de rug heeft. ‘Tijdens NLdoet laten we zien wat we eigenlijk het hele jaar door al doen: klaarstaan voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving,’ zegt directeur Eva Mabayoje.

Een woning is niet zomaar klaar voor oplevering en Present is dan ook bij elke vrijwilliger gebaat. ‘Er moet geverfd worden, laminaat gelegd worden en soms ook behangen worden. Deze jonge moeders kunnen dat zelf niet omdat ze bijvoorbeeld fysiek niet in staat zijn, sociaal geïsoleerd zijn of het financieel niet kunnen dragen. Dus alle hulp die wij hen kunnen bieden – en dat zijn puur handjes – is zo onwijs welkom,’ aldus Mabayoje.

Nóg beter

Dat je geen uitzonderlijke reden nodig hebt om mee te doen met NLdoet, bewijst vrijwilliger Nikolas, die in de toekomstige woning hard aan het verven geslagen is. ‘Ik ben klaar met mijn examens en ik had tijd over, dus ik dacht: wat kan ik nu doen?’ Hij benadrukt dat niet iedereen in de maatschappij het even goed getroffen heeft. ‘Er zijn mensen die niet dezelfde kansen krijgen als jij, dus het is goed om elkaar te helpen.’

Van Heusden denkt dat NLdoet een leuke en laagdrempelige gelegenheid biedt om Hagenaren kennis te laten maken met het vrijwilligerswerk. ‘Ik hoop dat het een uitnodiging is om wat structureler vrijwilligerswerk te doen. Bij PEP zijn tevens gespecialiseerde intercedenten actief die je met enthousiasme op weg kunnen helpen naar een leuke functie binnen het vrijwilligerswerk in de stad. Laat het een aansporing zijn en laat het volgend jaar nóg groter en nóg beter worden dan dit jaar.’

Ben je geïnspireerd geraakt door NLdoet? Kijk op www.denhaagdoet.nl voor wat je kan doen om te helpen.