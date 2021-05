Noodopvang daklozen stopt per 1 juni: ‘Vang iedereen op die zich meldt’

Het Straatconsulaat komt in actie voor betere opvang van daklozen. Vanaf 1 juni stopt de noodopvang, onder andere omdat hotels weer gasten gaan ontvangen. Het Straatconsulaat demonstreert maandag op het Plein. Behoorlijke huisvesting is een mensenrecht, aldus het Straatconsulaat. ‘Alle mensen hebben het recht om ergens veilig, vreedzaam en waardig te kunnen leven’, vindt de organisatie.

De daklozenorganisatie vraagt de gemeente alle mensen op te vangen die zich melden bij het daklozenloket. Het gaat dan om mensen die niet sterk genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen, mensen die uit een andere stad komen en mensen die ‘zogenaamd geen rechten hebben in Nederland’.

‘Er wonen nu zo’n vijfhonderd mensen in hotels. Een deel is niet kwetsbaar genoeg en een deel is niet rechthebbend, zoals bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Die worden ook niet opgevangen, die mensen gaan linea recta op straat komen’, legt Marlies Filbri van Stichting Straatconsulaat uit. En ze verwacht dat er meer mensen op straat komen te staan. ‘Wie volgens de gemeente zelfredzaam is en zich aanmeldt bij het daklozenloket, moet het eerst zelf zien op te lossen’, zegt Filbri.

Landelijk probleem

Het Straatconsulaat vraagt de gemeente om structureel dagopvang, bedden en zorg beschikbaar te stellen voor arbeidsmigranten die dakloos zijn. De organisatie wil dat de landelijke politiek het makkelijker maakt voor gemeenten om mensen op te vangen. ‘De opvang van arbeidsmigranten is een landelijk probleem, dat kan niet op stadsniveau’, zegt Filbri.

Daarom wordt op het Plein wordt maandag een dorp gebouwd voor de actie Niemand op Straat: Bouw Mee!. Voor de daklozen is er een gratis lunch.

130 zelfstandige plekken

De gemeente laat weten te werken aan permanente vervangende plekken. In totaal krijgen 130 mensen zelfstandige plek om een nieuwe start te maken.

Zo wordt het voormalig zorgcomplex Willem Drees omgebouwd tot een nieuwe woongemeenschap, met een mix van reguliere sociale huurders en voormalig dak- en thuislozen die weer zelf hun leven willen oppakken. In het complex komen 119 zelfstandige huurwoningen en plek voor 60 zelfstandige doorstromers. De verhuizing begint op 1 juni.

Op het braakliggende terrein op de Henri Faasdreef/ Oude Middenweg worden verplaatsbare wooneenheden neergezet voor drie jaar. Er is plek voor 70 mensen uit de maatschappelijke opvang. De woningen worden eind augustus opgeleverd.

Overbrugging

Omdat beide locaties nog niet op tijd helemaal af zijn, is de gemeente bezig met opvang voor een overbruggingsperiode. ‘Om te zorgen dat de mensen die nu in hotels worden opgevangen niet op straat komen te staan en een zorgvuldig verhuisproces te organiseren, is een aantal hotels bereid om deze mensen tijdelijk op te vangen’, aldus de gemeente.

Omdat het nog niet duidelijk is tot wanneer de anderhalve meterregel geldt, heeft de gemeente de opvang op het Lozerhof voorlopig verlengd tot 1 oktober, voor maximaal zestig plekken. Ook zal een deel van de mensen uit de hotels uiteindelijk terugkeren naar de noodopvang aan de Delagoastraat. De gemeente laat weten te blijven zoeken naar locaties in de stad waar bestaande panden omgebouwd kunnen worden naar woonruimtes of waar (tijdelijke) huisvesting mogelijk is.

‘De gemeente doet hard haar best om mensen te plaatsen die in tijdelijke locaties worden opgevangen, maar het blijft een landelijk probleem’, aldus Filbri. Daarom protesteren ze maandag voor de Tweede Kamer, om ook de aandacht van de landelijke politici te krijgen.