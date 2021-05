Parkeervergunningen nieuwe bewoners De Schoone Ley stopgezet: ‘Ze laten me stikken’

Bewoners van De Schoone Ley in Leyenburg hebben vanaf 1 juli geen recht meer op een parkeervergunning op straat. Dat heeft de gemeente gezegd naar aanleiding van raadsvragen van D66 en het CDA. Verschillende nieuwe bewoners hadden een parkeervergunning aangevraagd terwijl het de bedoeling was dat zij in de gloednieuwe parkeergarage zouden parkeren, om parkeerdruk in de wijk te voorkomen.

Uit onderzoek van Den Haag FM bleek dat sommige bewoners geen andere keus hadden dan een parkeervergunning aanvragen. Niet iedereen heeft een parkeerplek in de ondergrondse garage kunnen krijgen. ‘Mijn huisbaas heeft geen parkeerplaats gekocht, dus bij het huurcontract zit geen parkeerplek’, vertelde Dennis (niet zijn echte naam) eerder. Hij zou dan in de algemene garage van het HagaZiekenhuis een veel duurder parkeerabonnement moeten afsluiten.

De gemeente laat weten dat het ‘niet de bedoeling was’ dat er voor bewoners van De Schoone Ley vergunningen uitgegeven zouden worden. ‘De bewoners horen op eigen terrein en in de bewonersgarages te staan’, schrijft het college. ‘Bij nader onderzoek bleek dat De Schoone Ley per abuis is terechtgekomen in het bestaande vergunningsgebied.’

71 parkeervergunningen aangevraagd

Nu blijkt dat zo’n 71 nieuwe bewoners een parkeervergunning hebben aangevraagd voor op straat, voornamelijk voor een tweede auto, laat het college weten. Daarnaast zijn er 184 bezoekersvergunningen aangevraagd en één bedrijfsvergunning.

Bij het HagaZiekenhuis zijn 416 nieuwe appartementen gebouwd, het Haagsch Kwartier. Onder het complex ligt een bewonersparkeergarage. Daar is plek voor 242 auto’s. Daarnaast is er ook een publieke parkeergarage, voor personeel en bezoekers van het HagaZiekenhuis, ook bewoners kunnen daar gebruik van maken, maar moeten daar een abonnement voor afsluiten.

‘Er is op basis van de veronderstelde parkeerbehoefte van de toekomstige bewoners een begrensd aantal parkeerplaatsen gerealiseerd op eigen terrein en in garages’, aldus de gemeente.

Afspraken over parkeerplekken

Bij de bouw van de Schoone Ley is in juni 2016 een raamovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar van de nieuwbouw. De afspraak was dat er een ondergrondse parkeergarage zou komen met 808 openbaar toegankelijke plekken, tenminste 224 privé-parkeerplaatsen en 175 privé parkeerplaatsen op maaiveldniveau, schrijft de gemeente.

Om een ‘sluitende parkeerbalans te krijgen’ heeft de ontwikkelaar uiteindelijk 851 parkeerplaatsen gemaakt, met 242 privé-parkeerplaatsen. Dat betekent dat iets meer dan de helft van de bewoners van de Schoone Ley een privé-plek heeft gekregen en de rest niet, zoals Dennis en Zayn die daarin afhankelijk zijn van hun huurbaas.

Marieke van Doorn (D66) laat weten blij te zijn dat de fout wordt hersteld. ‘Maar er blijven nog wel wat vragen over. We willen meer duidelijkheid over de afspraken tussen ontwikkelaars en toekomstige bewoners over de exploitatie van inpandige parkeerplekken. Daar komen we bij de bespreking van de parkeernota op terug’, laat Van Doorn in een reactie weten.

Eigen verantwoordelijkheid

Het was volgens de gemeente de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwe bewoners om te controleren of er een parkeergarage bij de woning beschikbaar is. ‘Bij de keuze om in dit gebied te gaan wonen konden nieuwe bewoners zich dus instellen op dit gegeven. Bij de verkoop en de verhuur van de woningen zijn hierover regelmatig vragen van aspirant-bewoners door de makelaar van de ontwikkelaar in deze zin beantwoord.’

Zayn (niet zijn echte naam) huurt een appartement bij woningcorporatie Arcade. Die liet eerder weten 65 parkeerplekken te huren van garagebedrijf APCOA. Daardoor kwam Zayn op een wachtlijst voor een parkeerplek. Voor hem is het parkeerprobleem nog steeds niet opgelost. ‘Ik denk dat ze me laten stikken. Ik moet een dure garage nemen of bekijk het maar’, laat hij in een reactie weten.

