Raadsvragen over onveilige situatie Florence Nightingaleweg na dood teckel Pip

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft raadsvragen gesteld over de onveilige situatie bij het HagaZiekenhuis. De partij doet dat naar aanleiding van de doodgereden teckel Pip. Het hondje werd op het voetpad door een scooterrijder overreden en overleefde dat niet. Hart voor Den Haag vraagt aan het stadsbestuur of er slalomhekjes geplaatst kunnen worden, ‘zodat de wandelpaden in ieder geval veiliger worden om rustig te wandelen’.

Pip werd zondag 16 mei uitgelaten op de Florence Nightingaleweg in Leyenburg toen een scooter aan kwam scheuren. Het baasjes moest aan de kant springen, maar voor Pip was het te laat. Die werd overreden. Het hondje had zeven gebroken ribben, verschillende gekneusde organen en overleefde dat niet.

Ook een stel dat er met een kinderwagen wandelde werd bijna aangereden. De baasjes van Pip vinden dat er slalompaaltjes moeten komen bij het ziekenhuis.

Slalomhekjes

Hart voor Den Haag vraagt nu bij het stadsbestuur om zulke paaltjes. ‘De scooters vliegen over de wandelpaden heen en mensen horen gewoon veilig te kunnen wandelen in dit parkje, zonder steeds om je heen te hoeven kijken of er een scooter of racefiets aan komt scheuren’, schrijven raadslid Arjen Dubbelaar en fractievertegenwoordiger Monique van Stuijvenberg.

‘Het is slechts een kleine aanpassing, maar die zal wel meer rust gaan brengen na dit afschuwelijke ongeluk. Daarnaast vragen we ook of handhaving vaker in dit parkje kan gaan kijken om scooters te weten.’

Crowdfunding

Om de dure operatie van Pip (3500 euro) te betalen, is de fokker van de teckel een crowdfundingactie begonnen. De baasjes van Pip waren erg geraakt door de steun. ‘Ze moest heel erg huilen en liet van schrik haar telefoon vallen. Ze was diep ontroerd door zoveel medeleven’, vertelt de fokker. ‘Het voelt als een warme deken dat zoveel mensen meeleven.’