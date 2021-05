Studenten ROC Mondriaan rijden rond in Ferrari: ‘Je kunt voelen hoe het is om succes te hebben’

Studenten van het ROC Mondriaan aan het Leeghwaterplein keken verbaasd op toen zij maandag hun school betraden: voor de deur stond een hagelwitte Ferrari. De hele middag reed de snelle wagen door de stad, met studenten, om hen te motiveren het beste uit zichzelf te halen.

De actie is in het leven geroepen door Spot On, een groep die zich focust op het welzijn van studenten van het ROC Mondriaan. ‘Het ROC is heel goed in het geven van onderwijs, dat doen ze echt perfect’, aldus Mike Karsbergen van Spot On. ‘Maar wat altijd belangrijk is, is om te kijken naar de studenten. Hoe voelen zij zich? Wij willen met dit platform een inkijkje te geven in hoe studenten zich voelen, wat hun dromen zijn en of er nog iets mist.’

Wat heeft het behartigen van studentenbelangen en -dromen met een Ferrari te maken? ‘Dromen zijn mooi en moet je hebben. Daar hoort een Ferrari misschien niet bij, maar in een Ferrari kun je voelen wat het is succes in het leven te hebben’, legt Karsbergen de actie uit. Kortom: een stukje motivatie om alles uit het leven te halen.

Verslaggever Bob Brinkman reed ook een rondje mee.