IN BEELD: Den Haag is klaar voor het EK en kleurt oranje voor Oranje

Nog tien nachtjes slapen en dan begint het EK voetbal. Op zondag 13 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. In sommige Haagse straten kunnen ze niet wachten en is alles alvast versierd in oranje en rood, wit, blauw.

Onze vaste fotograaf Richard Mulder maakte onderstaande foto’s in Transvaal en Scheveningen.

Oranje Transvaal

Op de Marktweg in Transvaal waren ze twee weken geleden al helemaal klaar voor het EK. Onze verslaggever Lieuwe van Slooten nam een kijkje in de versierde wijk.