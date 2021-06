Fusie Museon en Omniversum stap dichterbij: gemeente geeft goedkeuring

De gemeente Den Haag is akkoord met de voorgenomen fusie van het populairwetenschappelijk museum Museon en grootbeeldfilmtheater Omniversum. Een gemeentelijke goedkeuring was nodig omdat het Museon beheerder is van de 330.000 objecten in de gemeentelijke museumcollectie en hier een gedetailleerde regelgeving aan is verbonden. In februari werd bekend dat beide organisaties vanaf januari 2021 samen verder willen onder de naam Museon-Omniversum.

‘Door de fusie zal Museon-Omniversum meer impact maken, worden we een dagattractie en kunnen we breder programmeren’, zegt Museon-directeur Peter de Haan. Samen willen de instellingen zich in hun publieksaanbod nog scherper richten op thema ’s als duurzaamheid en natuur. De fusie is volgens De Haan geen reorganisatie: ‘We hebben alle collega’s hard nodig om onze ambitie te realiseren.’

De voorgenomen fusie moet resulteren in meer bezoekers voor Museon-Omniversum, ze heeft als doelstelling om een nog grotere landelijke bekendheid te verkrijgen met 450.000 bezoekers per jaar in 2025, dat is een groei van 15 procent in vergelijking met 2019.

