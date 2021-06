Partij voor de Dieren: ‘Bescherm vleermuizen in afgesloten bunkers’

Hagenaar hoort celstraf en jeugd-tbs eisen voor betrokkenheid bij gewelddadige overvallen

Een 23-jarige Hagenaar zou twaalf maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) de cel in moeten en 240 uur werkstraf moeten krijgen voor betrokkenheid bij twee gewelddadige woningovervallen, kort na elkaar gepleegd in Friesland en Den Haag. Ook moet hij de slachtoffers een schadevergoeding betalen van 29.000 euro. Die eis stelde het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

De Hagenaar heeft toegegeven bij de overval in Den Haag betrokken te zijn geweest als chauffeur, al zegt hij niet te hebben geweten wat de anderen van plan waren.

De verdachten zouden op 4 mei ’s ochtends hebben aangebeld bij een woning aan de Paviljoensgracht. Voor de deur stond een man in een PostNL-jas. Toen de bewoner opendeed, werd hij overlopen door twee gewapende mannen. Het slachtoffer werd, nadat hij zich verzette, onder meer met een hamer op zijn hoofd geslagen. De overvallers vonden geen waardevolle spullen en gingen er zonder buit vandoor.

Andere woningoverval

Na onderzoek kwamen dezelfde verdachten ook in beeld voor een andere woningoverval op 22 april 2020 in Friesland, ook daar werd het slachtoffer mishandeld en werd er niks buitgemaakt.

Tegen een verdachte uit Haarlem is twee jaar jeugddetentie plus jeugd-tbs geëist. Ook moet hij van de officier 28.000 euro betalen aan de slachtoffers. Een 21-jarige medeverdachte uit Zandvoort en een 24-jarige Rijswijker zullen later voor de rechter verschijnen.