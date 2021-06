IN BEELD: Den Haag is klaar voor het EK en kleurt oranje voor Oranje

Martijn Balster opnieuw lijsttrekker voor PvdA

Martijn Balster zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 opnieuw lijsttrekker zijn voor de PvdA. Maandagavond werd hij door een grote meerderheid van de partijleden gekozen tot lijsttrekker. ‘Ik ben ontzettend vereerd om weer lijsttrekker te mogen zijn voor de Haagse Partij van de Arbeid’, zegt Balster in een video op Twitter.

🌹We zijn trots om bekend te mogen maken dat @balstermartijn aankomende gemeenteraadsverkiezingen weer onze lijsttrekker is! Laten we samen strijden voor een eerlijker Den Haag.💪#denhaag #EerlijkeToekomst #PvdA pic.twitter.com/ijMX2Y85La — PvdA Den Haag (@PvdADenHaag) June 1, 2021

Ruim 93 procent van de stemmen gingen naar de man die sinds 2018 de kar van de sociaaldemocraten trekt. Zijn uitdager, Huub Koers, kreeg een kleine drie procent van de stemmen weet mediapartner Omroep West.

Het wordt voor Balster de tweede keer dat hij lijstaanvoerder is van de PvdA. In 2017 werd hij na drie jaar raadlidmaatschap de aanvoerder van zijn partij, dit nadat hij daarvoor de strijd aanging met toenmalig wethouder Rabin Baldewsingh. Onder leiding van Balster behaalde de partij in 2018 drie zetels, de partij verloor er drie, en kwam terecht in de oppositie.

Onderdeel van coalitie

Nadat de coalitie van Groep de Mos/ Hart voor Den Haag, VVD, D66 en GroenLinks klapte werd de PvdA, evenals het CDA, onderdeel van de nieuwe coalitie (samen met VVD, D66 en GroenLinks). Balster werd daaropvolgend wethouder Wonen, Wijken, Welzijn namens zijn partij.

‘De afgelopen jaren heb ik mij enorm ingezet voor meer betaalbare woningen in de stad, fatsoenlijke woonomstandigheden en het aanpakken van huisjesmelkers zodat iedereen fijn en betaalbaar kan wonen in de stad. Ik ga daar ontzettend graag mee door.’

‘Toen de PvdA weer in het stadsbestuur kwam (in december 2019 red.) heb ik daar echt werk van gemaakt’, zegt Balster tegen Omroep West. ‘Waar we bouwen wordt daarom ook betaalbaar gebouwd. Ook hebben we ingegrepen in de wijken die nu worden beheerst door beleggers en huisjesmelkers. Die proberen we echt aan te pakken. Dat proberen we lokaal te doen door kamerbewoning aan banden te leggen en goed te handhaven met de pandbrigade die we hebben uitgebreid.’

LEES OOK: Martijn Balster wil PvdA blijven leiden naar gemeenteraadsverkiezingen