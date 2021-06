Partij voor de Dieren: ‘Bescherm vleermuizen in afgesloten bunkers’

De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat vleermuizen in het Natura 2000-gebied worden beschermd. De partij doet dit nadat natuurorganisaties (Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland, Zoogdiervereniging en Stichting Sevon) aan de bel trokken: afgesloten bunkers in de duinen worden steeds vaker betreden en dat is slecht voor de vleermuizen die de bunkers als slaap- en verblijfplaats gebruiken.

‘In een Natura 2000-gebied staat de natuur voorop. De vleermuizen zijn voor hun voortbestaan van deze bunkers afhankelijk. Wij willen dat de gemeente inbraken sneller opspoort en herstelt’, vindt raadslid Robin Smit.

Ook het in de toekomst openstellen van bunkers voor publiek kan op weinig enthousiasme van de partij rekenen. ‘Bewustzijn over de natuur vergroot je niet door de natuur te verstoren. Daarmee straal je precies de verkeerde boodschap uit. De boodschap van Dunea zou moeten zijn dat de natuur met rust gelaten moet worden.’

Het is niet de eerste keer dat de partij zich druk maakt om de vleermuizenpopulatie: ook de verlichting van de Russische ambassade in de richting van Park Sorghvliet zou iets zijn waar de beesten last van kunnen hebben.