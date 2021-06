Rolf Sanchez, Son Mieux en Sjaak Bral staan deze zomer in Zuiderparktheater

Nu duidelijk is dat er door versoepeling van de coronamaatregelen meer mogelijk is worden er ook steeds meer evenementen georganiseerd. Het Zuiderparktheater heeft een compleet zomerprogramma gepland met optredens van onder meer Douwe Bob, Rolf Sanchez, Son Mieux en Sjaak Bral. ‘Het zomerprogramma beslaat de hele zomervakantie en omvat muziek, cabaret, kunst, cultuur en plezier’, zo laat het theater weten.

Op 9 juli staat het eerste optreden (van Douwe Bob) gepland, de singer-songwriter treedt die avond twee keer op. Een dag later is er Pink Project wat een eerbetoon brengt aan de muziek van Pink Floyd. Cabaretier Sjaak Bral is in augustus met zijn show ‘Pret in het Park!’ in het theater te vinden. ‘Jubileumshow in Zuiderparktheater. 25 jaar op de planken’, tweet Bral.

BREAKING – Jubileumshow in Zuiderparktheater. 25 jaar op de planken. Kaartverkoop gestart! https://t.co/0vuU9AOHCK — Sjaak Bral (@SjaakBral) June 1, 2021

Naast optredens van artiesten zoals Milow (16 juli), Rolf Sanchez (18 juli) en Son Mieux (24 juli) is er ook ruimte voor de kleintjes, zo treedt Juf Roos 11 juli op voor kinderen van 2 tot 6 jaar oud.

Zuiderpark Vakantiepark

Zes weken lang zal er op dinsdag, woensdag en donderdag Zuiderpark Vakantiepark zijn, daarin staat samen spelen, sporten, optreden, luieren, knutselen en dansen centraal. ‘Ga samen een rondje in de Relaxerette een soort reuzenrad van chille hangmatten. Bouw mee aan het brugvlot, sport met Dennis, leer TikTokken met Amel, voetbal freestyle of werk aan je DJ skills.’

Het hele zomerprogramma is te vinden op de website van het theater.

