Show- en drumfanfare Duindorp houdt na 73 jaar op te bestaan

De show- en drumfanfare Duindorp houdt op te bestaan, in een ledenvergadering is besloten om de vereniging op te heffen. ‘Met pijn in ons muzikale hart, hebben we besloten dat er na bijna 73 jaar een einde zal komen aan Show- & Drumfanfare Duindorp.’

De moeilijkheid van het aantrekken van nieuwe leden ligt aan de grondslag van het besluit. ‘Ondanks het enthousiasme van de muzikanten, instructeurs en bestuur liep het ledenaantal de afgelopen jaren langzaam terug.’

Op haar website blikt het bestuur kort terug op wat de vereniging in de jaren van haar bestaan heeft mogen doen: ‘We hebben vele mooie optredens mogen verzorgen in binnen- en buitenland. Helaas kwam hier vorig jaar een abrupt einde aan door Covid-19. Niemand had kunnen bedenken dat we een jaar niet meer zouden optreden. Ook het repeteren kwam met tussenpozen stil te liggen.’

‘Met opgeheven hoofd’

Nu is besloten om de stekker eruit te trekken. ‘Het bestuur kan met haar leden en iedereen die deze vereniging een warm hart toedraagt, terugkijken op bijna 73 fantastische jaren waarin vele muzikale verbintenissen, vriendschappen, huwelijken en geboortes hebben plaatsgevonden. Met opgeheven hoofd en trots, maar ook met een traan sluiten wij een tijdperk af.’