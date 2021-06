Techmate On The Beach gaat eindelijk door: ‘Vreugdedansje gedaan’

We hebben er anderhalf jaar op moeten wachten, maar eindelijk kunnen er weer feesten worden gegeven op het strand. Koen Merx van de Scheveningse evenementenorganisatie Techmate is megablij dat zijn techno-event op 10 juli door kan gaan. ‘Er komt anderhalf jaar aan opgekropte dansagressie uit’, vertelt hij in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM.

‘Het is ongelofelijk’, zegt Koen. Na drie keer verplaatsen kan Techmate On The Beach volgende maand gewoon doorgaan. ‘Het had de vijfde editie moeten worden, maar het is de vierde. Nu doen we vier en vijf in één, zo maken we er toch een soort jubileum van.’

Nu het land steeds meer van slot gaat, kunnen we weer leuke dingen doen. Hoewel bioscopen, musea en een deel van de horeca vorig jaar een tijdje open mochten, gingen helemaal evenementen niet door. Die branche ligt al sinds het begin van de corona helemaal stil. Dus is de opluchting des te groter dat het weer mag. ‘Eindelijk, we hebben een klein vreugdedansje gedaan.’

Loyaliteit

‘Toen ik voor het eerst van corona hoorde dacht ik: twee maandjes, dan zijn we er wel voorbij. Dat werd iets langer. Maar aan alle ellende komt een eind’, zegt Koen. Om toch nog met muziek bezig te blijven heeft Techmate wel wat livestreams gedaan. ‘Nu gaan we de draad weer oppakken.’

En dat begint bij Techmate On The Beach op 10 juli bij strandtent De Staat. De animo is groot, zegt Koen. ‘Zo’n 90 tot 95 procent van de bezoekers heeft de kaarten van vorig jaar gehouden. Terwijl ze hun kaarten terug konden geven en het volledige bedrag zouden terugkrijgen. Het zegt iets over de loyaliteit aan Techmate.’

Negatieve test

Koen gaat ervanuit dat nog niet iedereen is gevaccineerd volgende maand. Dus daarom moeten bezoekers – net als bij een Fieldlab-evenement – eerst een coronatest doen. ‘Wie niet door de test komt maar wel een kaartje heeft kan zijn geld terugkrijgen’, vertelt Koen.