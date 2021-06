Voetafdrukken in Grote Marktstraat moeten het duidelijk maken: ‘Voetgangers hebben voorrang’

De afgelopen weken is er al veel om te doen geweest: mag er nu wel of niet gefietst worden door de Grote Marktstraat? Het is een voetgangersgebied, maar erdoorheen fietsen mag nog wel. Al is de goot volgens het stadsbestuur zeker geen fietspad. Om duidelijk te maken dat voetgangers voorrang hebben in de shared space zijn er vanaf nu grote voetstappen in de goot te vinden met daarin de tekst ‘Voetgangers hebben voorrang’.

Het fietsen door de Grote Marktstraat is al jaren problematisch: winkelend publiek steekt zonder te kijken over en fietsers moeten geregeld in de remmen of rijden al bellend door de straat. Doordat de strook lager ligt dan de stoep werd altijd gedacht dat het een fietspad is. Maar niets blijkt minder waar, aldus de gemeente.

In de toekomst is het de bedoeling dat de fietser volledig verdwijnt uit de straat, er zijn plannen voor een alternatieve route via de Gedempte Gracht.

