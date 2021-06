Gewapende woninginbraak Albert Termotestraat

De politie is op zoek naar een man die in de nacht van dinsdag op woensdag heeft ingebroken in een woning aan de Albert Termotestraat in Houtwijk. De bewoner werd bij de inbraak met een wapen bedreigd.

De bewoner werd wakker rond 00.40 uur en zag een man in zijn kamer staan die aan het rommelen was bij zijn bureau. De verdachte bleek een wapen in zijn hand te hebben en bedreigde daarmee de bewoner. Kort daarna verliet hij de woning met onder meer een laptop en een tas.

Er wordt gezocht naar een man in de leeftijd van 18 tot 25 jaar oud, met een normaal postuur, ongeveer 1.80 meter lang, hij had een Arabisch accent, droeg een dikke lichtdonkere jas, een donkere capuchon en een blauw mondkapje.

Getuigen van de woningoverval wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.