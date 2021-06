Haagse marathonloper Khalid Choukoud naar Olympische Spelen in Tokio

De Haagse marathonloper Khalid Choukoud gaat meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio, technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse atletiekbond heeft hem en Abdi Nageeye en Bart van Nunen aangewezen voor deelname aan de Spelen.

Zes atleten voldeden aan de kwalificatie-eis van 2.11.30, een interne selectieprocedure zorgde voor uitsluitsel. Abdi Nageeye werd als snelste van de seizoensranglijst automatisch geselecteerd. De twee overige startplaatsen zijn aanwijsplaatsen. Michel Butter is aangewezen als reserve voor het geval een van de atleten niet kan starten in Sapporo.

De Olympische marathon vindt plaats op 7 en 8 augustus in Sapporo Odori park in Japan. Op zaterdag wordt om 07.00 uur gestart door de vrouwen, een dag later zijn de mannen aan de beurt.