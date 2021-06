John Medley maakt ode aan ADO Vrouwen: ‘In het nieuwe seizoen komen ze er het veld mee op’

John Medley heeft samen met ADO Den Haag Vrouwen het nummer ‘Ode aan de ADO Vrouwen’ gemaakt. De track is vanaf vandaag te beluisteren en te zien. De ADO Vrouwen zelf zijn in de clip het achtergrondkoor van de zanger. ‘Ze gaan het in het nieuwe seizoen gebruiken als nummer waarmee ze het veld opkomen’, weet John Medley.

Het initiatief voor de track kwam van keeperstrainer Pasquinel te Pas. ‘Te Pas liep eigenlijk al een tijd met het idee. De ADO Vrouwen hadden nog geen eigen lied. Dat heeft ie voorgesteld aan Sjaak Polak. Dat idee is weer aan mij doorgestuurd. Zo gezegd, zo gedaan. Hij (Te Pas, red.) heb het liedje ook verzonnen en de tekst ook’, aldus Medley. ‘Het stond er zo op!’ Voor het nummer is gebruik gemaakt van de melodie van Bonkie’s ‘Ode Aan De Vrouwen’ uit 1983.

Eerder maakte de zanger al tracks voor de mannen van ADO, nu worden ook de vrouwen bezongen door mister ADO. ‘Er wordt zelfs gezegd dat ik er één voor de jeugd moet maken, dan heb ik alles gemaakt.’

Bekerfinale

Komende zaterdag staan de ADO Vrouwen onder leiding van Sjaak Polak in de bekerfinale, ze nemen het in Almere op tegen PSV in de strijd om de TOTO KNVB-beker. Het is de vierde keer dat de Vrouwen in de bekerfinale staan, drie keer eerder wonnen ze die wedstrijd.