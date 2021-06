Moerwijk wil oude pannenkoekboerderij weer het centrum van de buurt maken

De geur van ranzig vet en ontlasting. Bergen afval. Aftandse fietsen, vergaan meubilair, matrassen met onbestemde vlekken, resten etenswaren. De bewoners van de Moerwijk in Den Haag zijn op deze warme dag bezig om het voormalig pannenkoekenhuis aan de Assumburgweg te ontruimen. ‘Dit is toch ongelooflijk’, zegt Neo de Bono, van de Moerwijk Coöperatie bij mediapartner Omroep West. ‘Dit doet me gewoon pijn.’

De voormalige boerderij, vlak naast het station, is een begrip in de wijk. Jarenlang kon je er pannenkoeken eten. Daarna werd het een filiaal van het bekende Indonesische restaurant Soeboer. Maar toen dat na een conflict met de gemeente de deuren moest sluiten, stond het pand even leeg. Daarna trokken er krakers in. Maar niet die van het type dat ook echt iets wilde opbouwen, vertelt De Bono, terwijl hij een rondleiding geeft door het pand – of wat ervan over is.

De mensen die tijdelijk hun intrek namen in de boerderij vernielden het gebouw compleet. Ze trokken de gipsplaten van de muren, haalden alle koperen leidingen eruit, evenals de kachels. Ze sliepen op de vliering, maar met gevaar voor eigen leven, want ze sloopten ook een deel van de dragende constructie. Om maar niet te spreken over de elektriciteit. Ze knoopten simpelweg wat draden aan elkaar. ‘Het is een wonder dat er geen brand is uitgebroken.’

Bijna onbeschrijfelijke zooi

Maar sinds een paar dagen zijn de tijdelijke bewoners met de noorderzon vertrokken. En nu zijn de mensen van de coöperatie druk bezig de bijna onbeschrijfelijke zooi die ze binnen en buiten achterlieten, op te ruimen.

De bewoners willen hier, inmiddels met toestemming van de gemeente, een sociaal restaurant beginnen. Met een kas en een zorgtuin. ‘Waar je eigenlijk gewoon de groente uit de grond plukt en zo binnen een kwartiertje op je bord vindt’, vertelt De Bono enthousiast.

De gang van zaken rond de boerderij in Moerwijk zorgt wel voor verbazing in de politiek. Want hoe kon het dat Soeboer hier twee jaar geleden op last van de gemeente moest sluiten en er daarna krakers in het pand trokken die werkelijk alle denkbare regels overtraden, zonder dat het stadhuis in actie kwam, vraagt raadslid Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag zich af.

‘Alsof een bom is ontploft’

Het raadslid is hier ook even op werkbezoek en neemt de chaos in ogenschouw. ‘Het is hier echt een ravage. Alsof er een bom is ontploft. Ik vind het een schande dat het stadhuis dat heeft toegestaan. Of heeft toegelaten, om het zo maar even te zeggen. Die mensen uit het stadsdeelkantoor komen toch ook buiten? Nou blijkbaar zijn ze hier gewoon langsgefietst en is er nooit bij iemand een alarmbelletje afgegaan van: “Joh wat zijn die mensen daar aan het doen?” Het is echt verschrikkelijk’, is zijn conclusie.

Vandaar dat Dubbelaar vindt dat het stadsbestuur de coöperatie nu ook moet steunen om het pand om te toveren tot een sociaal restaurant. Hij gaat daarvoor binnenkort een voorstel indienen. ‘Het zou niet meer dan terecht zijn als de gemeente meehelpt om dit een mooie plek te maken voor de buurt.’

Kenmerkend stukje Moerwijk

Ondertussen werken De Bono en de andere vrijwilligers door. Een grijper schept buiten bergen troep in afvalcontainers. Binnen wordt geveegd. Het initiatief leeft in de buurt merkt hij, ook al is het nog nieuw. ‘Het is zo’n kenmerkend stukje Moerwijk. Sta ik buiten te bellen en wat dingen te regelen, zijn er gewoon buurtbewoners die zeggen van: “Hé buurman, komt dat pannenkoekenrestaurant weer terug? Want ik heb hier nog mijn verjaardag gevierd.” Alleen al daarom doen we dit. Dat geeft zo veel energie. Dit moet gewoon weer in oude luister worden hersteld.’