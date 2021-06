Ondernemer aan Zwarte Pad wil strandtent jaarrond kunnen laten staan: ‘Mogelijkheid voor klusjes en verduurzaming’

Meer strandtenten mogen het jaarrond open. Nu zijn dat er 7 en dat worden er 13. ‘De gemeente wil het om het gebied aantrekkelijker te maken, ook in de winter’, vertelt Annejet Philipse van Beachclub Culpepper in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM.

Het stadsbestuur maakte onlangs bekend dat het ook voor drie paviljoens op het strand ter hoogte van Scheveningen Dorp/Morales Boulevard, twee op het strand bij Kijkduin en een op het strand ter hoogte van het Zuidelijke Havenhoofd mogelijk om in de wintermaanden open te zijn. Ondernemers aan het Zwarte Pad en het noorden en het midden van de Boulevard mogen niet meedoen. ‘Dat is best wel onduidelijk waarom dat niet mag’, vindt Annejet.

‘Bij het gunnen van de jaarrondexploitatie let de gemeente sterk op behoud van natuurkwaliteit en verduurzaming’, stelde de gemeente. ‘Daarnaast moet onder meer worden aangetoond dat ondernemers voldoen aan de geluidsnormen om toename van geluidsoverlast tegen te gaan.’

Wie er een vaste strandtent krijgt is nog niet duidelijk. Elke ondernemer mag een plan indienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De vaste strandtent moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals duurzaamheid. De beste plannen worden uitgekozen.

‘Graag jaarrond bouwen’

In de raad wordt morgen door Philipse ingesproken over de plannen. ‘Onze belangrijkste boodschap is dat we niet het hele jaar rond willen exploiteren, maar we willen wel graag jaarrond kunnen bouwen. Dan kunnen we een verduurzamingsslag maken. Zeker op het Zwarte Pad zijn we daar erg mee bezig. We willen heel graag permanent bouwen. En misschien op termijn exploiteren, maar in eerste instantie bouwen.’ Er zijn onder meer plannen voor zonnepanelen, regenwateropvang en windturbines. En dat kan niet als je niet jaarrond mag bouwen. ‘Dat is dan een behoorlijk ingewikkelde toestand.’

Tegemoetkoming

Als tegemoetkoming mochten de strandtenten afgelopen winter al blijven staan. ‘Wat een verademing’, zegt Annejet daarover. ‘Opbouwen is leuk, afbouwen is echt niet leuk. Het is altijd slecht weer. Alles gaat nat de containers in en komt er in het voorjaar onder de schimmel weer uit. Het is veel gedoe.’ Daarnaast is er ook een voordeel om de tent te mogen laten staan. ‘Als het in de winter kan blijven staan heb je ook de mogelijkheid om klusjes te doen. Je kan de hele boel een beetje opknappen. Je hebt meer tijd om alles netjes te maken.’

