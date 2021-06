Techmate On The Beach gaat eindelijk door: ‘Vreugdedansje gedaan’

Prikkelarme dag bij Sea Life voor autistische kinderen: ‘En dieren moeten ook weer wennen aan publiek’

Om de dieren te laten wennen en kinderen met autisme een leuke dag te bezorgen organiseert Sea Life vandaag een prikkelarme dag. Vanaf zaterdag mag de attractie op Scheveningen weer open voor publiek, dus vandaag is een testdag.

‘We zochten iets om de dieren te laten wennen aan geluiden, aan trillingen. Toen bedachten we: wat is nou een mooiere doelgroep dan dat. Dus we combineren twee in één’, vertelt Maaike Schroeder van Sea Life.

Acht maanden lang hebben de dieren in stilte geleefd. In het begin van de lockdown mochten alleen dierenverzorgers naar binnen. ‘Er mocht echt geen dierenverzorger ziek worden, dan hadden we een probleem’, zegt Maaike in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. Bij Seal Life zijn ze blij dat ze eindelijk weer open mogen.

Langzaam wennen

‘Voor de dieren is het ook fijn om weer onder de mensen te zijn. Otters vinden sowieso de interactie heel leuk. We weten dat het goed voor ze is. Maar het is fijn dat het niet van nul naar de vijfde versnelling is en dat ze even langzaam kunnen wennen.’

Daarom bedacht Sea Life deze prikkelarme dag. ‘Kinderen met autisme kunnen moeilijker een uitje boeken, omdat het te veel prikkels geeft.’ Als de dag een succes is wil Sea Life het zeker nog een keer gaan doen.

‘Pinguïns maken geluid en ze stinken’

Om de dag zo fijn mogelijk te maken voor de kinderen zijn er wat dingen anders in Sea Life. ‘De lichten worden gedimd, het geluid staat uit en er zijn minder bezoekers.’ En er staan bordjes met “let op de pinguïns maken geluid en ze stinken”. Zo worden kinderen niet overvallen door plotselinge prikkels.

‘Ook vertellen we van tevoren wat de route is, we bereiden de kinderen dus goed voor op het bezoek.’ En het personeel kreeg instructies. Als een kind te veel prikkels krijgt en het even te veel wordt is er een rustkamer beschikbaar.

5 juni weer helemaal open

Voor vandaag zijn alle kaarten al uitverkocht. Daarom hoopt Sea Life dat het een terugkerend evenement kan worden. ‘Het is mooi dat er veel vraag naar is, maar we kunnen niet iedereen een plekje bieden. We moeten ons ook aan de coronaregels houden.’

Voordat Sea Life zaterdag voor het grote publiek weer open kan moet er nog wel wat gebeuren: ‘Mensen denken soms: je zet een knop aan, de deuren gaan open en iedereen komt binnen. Maar er komt veel bij kijken achter de schermen. We gaan ons best doen om zaterdag open te gaan. Hier doen we het voor.’

Wie naar Sea Life wil moet nog wel een tijdslot reserveren en volwassenen moeten een mondkapje op.

